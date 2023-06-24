المياه الجوفية أخرجت الرفات|تفاصيل زيارة رئيس الوزراء للمقابر المطلة على صلاح سالم ..شاهد

لبدء تنفيذ مقبرة الخالدين

كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، للمقابر المطلة على شارع صلاح سالم لعرض الرؤية المتكاملة لخطوات بدء تنفيذ مقبرة الخالدين.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "رئيس الوزراء اليوم كان حريصًا فى جولته اليوم للمقابر أن يصطحب معه وسائل الإعلام المختلفة ليروا بأنفسهم حال مقابر صلاح سالم والتى تسعى الدولة لنقلها الآن".

وأضاف: "هناك حلول متكاملة تعرف عليها المرافقون لرئيس الوزراء في جولته اليوم، وهذه الحلول تستهدف التعامل مع الاهتراء الذي وصلت إليه المنطقة بسبب المياه الجوفية والمياه الأخرى بشكل لا يليق بأن تستمر كمقبرة تضم رفات موتانا".

وأشار: "المياه الجوفية دمرت الكثير من المقابر، لدرجة أن أصحابها بدأوا يستخدمون درجات سلالم لدفن موتاهم"، مضيفا: "المياه الجوفية أثرت على مقابر أخرى، وأخرجت بعض الرفات والجثث من باطن الأرض"، مؤكدا: "هذه المشكلة لا تليق بحرمة موتانا، وعندما نتحدث عن حرمة الموتى نقصد أي شخص مدفون هناك".

وأوضح أن رفات الموتى من الشخصيات التي تقلدت منصب في مصر قديما سيتم نقلها لمقبرة الخالدين التي وجه الرئيس السيسي بتنفيذها، مشيرا: "احترام حرمة الموتى هو الذي جعل الدولة تشرع في إنشاء 20 ألف مقبرة بديلة".

واسترسل: "هذه المقابر سيتم نقل الرفات إليها، وتتكفل الدولة بالمصروفات الخاصة بالنقل ومصروفات إقامة هذه المقابر على الدولة ومنحها لأصحاب المقابر التي سيتم إزالتها".