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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الوزراء: نتواصل مع اليونسكو حول نقل المقابر الأثرية .. فيديو

السفير نادر سعد،
السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه كان يجب التبكير في تصوير مشاهد المقابر، وذلك حتى يقي الدولة من الاتهامات حول أنها لا تقدر المقابر ولا تحترم الموتي.

وأضاف نادر سعد ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن من شاهد مشاهد المقابر اليوم وحالها بسبب المياه الجوفية اقتنع بفكرة الحكومة لأن هناك أشياء تم تحميلها اكثر مما تحتمل وقيل إإننا نهدم مقابر العظماء وهذا منافي للواقع.

التواصل موجود مع اليونسكو

وعن التواصل مع المؤسسات الدولية المعنية بالتراث، قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن التواصل موجود مع اليونسكو وغيرها من خلال السفارة في باريس بحكم أنها المقر والموقف مدعوم بالصور والملفات كاملة وذلك لأن هذه المنظمات قد تنزعج مما يردها من شكاوى تحمل اتهامات بأن الحكومة تهدم التراث ومقابر العظماء، مؤكدًا أن الأمر لن يمثل مشكلة مع اليونسكو.

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