بناء 20 ألف مقبرة بديلة.. "الوزراء" تكشف سبب نقل الجثامين من مقابر صلاح سالم

الدولة قامت ببناء 20 ألف مقبرة بديلة

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حرص خلال جولته اليوم للمقابر المطلة على صلاح سالم، على اصطحاب الإعلام ووكالات الأنباء ليروا بأنفسهم الحال الذي وصلت إليه المقابر بسبب المياه الجوفية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن المياه الجوفية أثرت على الرفات وأخرجت ما في باطن الأرض، وهو لا يليق بحرمة الميت ومن هنا جاءت فكرة نقل المقابر.

وتابع أن نقل الجثامين لا يخص شخصيات بارزة أو عظماء ساهموا في الدولة المصرية ولكن تخص كل الناس والعظماء سيكون لهم مقبرة خاصة كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بنقلهم إلى مقبرة الخالدين.

الدولة قامت ببناء 20 ألف مقبرة بديلة

وأوضح أن الدولة قامت ببناء 20 ألف مقبرة بديلة للمواطنين العاديين في المدن الجديدة بجوار القاهرة ومن يتم إزالة مقبرته سيتم نقل الجثمان للمقبرة الجديدة مجانًا والدولة تتكفل بنقل الرفات ومصاريفه والسبب الأساسي هو حجم المياه الجوفية الذي يهدد هذه المقابر.