تعظيم سلام لصالح سليم.. الأهلي يجهز مفاجأة لجماهيره بشأن صفقة إمام عاشور

فجر الإعلامي تامر أمين، مفاجأة بشأن صفقة انتقال إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي، والتي ينتظرها قطاع كبير من جماهير المارد الأحمر، باعتبارها واحدة من الصفقات المدوية في الفترة الحالية، خاصة أن إمام عاشور واحد من أهم لاعبي الوسط في مصر في الفترة الأخيرة.

تامر أمين يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

وقال "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن إمام عاشور لاعب في صفوف الأهلي لمدة 4 سنوات، على الرغم من كل ما يُقال على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ألا أن اللاعب حسم أمره، وحسم تواجده في الأهلي لمدة 4 سنوات.

وأضاف تامر أمين، أن الأهلي في الوقت الحالي يجهز للشكل الإعلاني لصفقة إمام عاشور، وطريقة تقديم إمام عاشور لجماهير النادي الأهلي، لافتا إلى أن النادي الأهلي يجهز مفاجأة مدوية في تقديم إمام عاشور للجماهير، إذ أن صالح سليم سيتواجد في فيديو تقديم إمام عاشور لاعبا في صفوف النادي الأهلي، فضلا عن أنه سيكون هناك لقطة تعظيم سلام لرئيس الأهلي التاريخي.