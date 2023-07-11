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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ما خطة الحكومة لايقاف حنفية القروض وفوائدها ؟.. متحدث الوزراء يرد

متحدث الحكومة
متحدث الحكومة

كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن خطة الحكومة لغلق صنبور القروض والسيطرة عليها، مضيفا أن نسبة الدين يصل إلى 97 % من الناتج المحلي.

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وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير المالية أعلن أن الحكومة تستهدف وصول نسبة الدين الداخلي ما بين 75 و85 % خلال 5 سنوات.


ولفت السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن أفضل المراحل التاريخية بلغ الدين 79 % من الناتج المحلي، لافتا إلى أن الدين العام بلغ في وقت سابق 160 من الناتج المحلي.
وأردف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه تم وقف مشروعات لم يتم الشروع في إنشاؤها طالما أنها تحتاج مكون دولاري .


وشدد على أن مشروع مبادرة حياة كريمة شديد الإلحاح وقليل الاحتياج للمكونات الدولارية، لأن الشركات المحلية عملت خطوط إنتاج لـ 60 من احتياج مشروعات المبادرة.

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