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أحمد موسى يعرض كلمة محمد أبو العينين بمجلس النواب اليوم.. شاهد

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لكلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.
 

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محمد أبو العينين: مصر اليوم مختلفة عما كانت عليه منذ 10 سنوات

وجه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، التهنئة للنواب بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الثالث، قائلا: "أهنئ النواب بدورة برلمانية  شهد لها العالم وقد أطلعت على رأي النواب في البرلمان الأوروبي والدولي و أعلم صدى إنجازاتكم التى قدمها المجلس واحيكم على هذه الإنجازات.

 

وأضاف كنائب أعلم حجم المسئولية الملقاة على عاتق النواب أمام دوائرهم والعبء الكبير الذى يتحملونه للموازنة بين احتياجات المواطنين الملحة وما تستطيع الحكومة القيام به.

مؤكدا أن ما شهده المجلس خلال الدورة البرلمانية هو ملحمة من الوطنية وحتى إن اختلفت الآراء بين النواب لكن كان الهدف والمقصد واحد وهو مصر والمصلحة العليا للوطن".

 

وقال "أبو العينين"، خلال كلمته بالجلسة الختامية للمجلس: "كنت في بروكسل منذ أيام وكان هناك احتفال باليوم الوطنى لمصر وبثورة 30 يونيو بمشاركة أكثر من 700 شخصية من قيادات البرلمان الأوروبي وقيادات الاتحاد الأوروبي ومن الناتو وجميع السفراء العرب فى بلجيكا وحملت كلماتهم إشادة كبيرة بما تحققه مصر وتقدير كبير لقيادتها ولمكانتها ودورها.

 

وأضاف لقد أكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي  أن مصر لديها الأمن والاستقرار والمكانة والمصداقية وهى شريك رئيسى للاتحاد الأوروبي".

وتابع: "ما قيل فى هذا الاحتفال عن مصر يبعث على الفخر لكل المصريين، كان الجميع يتساءلون كيف صنعت مصر الاستقرار فى سنوات قليلة، وكيف نجحت مصر فى استئصال جذور الإرهاب وتجفيف منابعه، وكيف حققت هذا التقدم على مسار التنمية المستدامة، وكيف حققت ففزة فى دور المرأة والشباب.

 

وأضاف ما يحدث فى مصر يثير إعجاب وتساؤل المسئولين الأوروبيين، فرغم الأزمة الاقتصادية العالمية ما تزال مصر قادرة على النمو وتحقيق معدلات نمو إيجابية، مؤكدا أن هذا لم يأت ذلك من فراغ بل من رؤية وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومن التفاف الجميع خلفه، الشعب والبرلمان والمؤسسات، فهذا سر نجاح مصر،  مضيفا هناك تقدير كبير للرئيس عبد الفتاح السيسى لدوره فى مصر وفى المنطقة.

 

وقال "أبو العينين": "أوجه الشكر والتقدير لزعيم مصر وقائد جمهوريتها الجديدة مضيفا إن ما يحدث فى مصر من نهضة شاملة يسجلها التاريخ بأحرف من نور، ورغم الصعوبات والتحديات التى يعانيها العالم فمصر دولة قوية صادمة سوف تجتاز كل الصعوبات وتحقق كل أمالها وطموحاتها عاجلا وليس آجلا.
ووجه النائب محمد أبو العينين الشكر للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لإدارة جلسات المجلس بكل اقتدار وما قام به من جهود مشهودة على صعيد الدبلوماسية البرلمانية إقليميا وعالميا، كما وجه الشكر للحكومة وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قائلا: "أديت جهود ضخمة بأمانة وواصلت العمل ليل نهار من أجل مواجهة التحديات العالمية التى فرضت علينا".

 

وأردف: "لن أنسى دور الأحزاب السياسية والشباب والمرأة وكل أعضاء المجلس الذين توحدت رؤاهم من أجل مصر ورفعة شأنها، كما وجه التحية إلى رؤساء الهيئات البرلمانية وحزب الأغلبية حزب مستقبل وطن بقيادة رئيس هيئته البرلمانية النائب أشرف رشاد.

وقال إنه متفائل بالمستقبل وسوف تحقق مصر أكثر وأكثر فى الفترة القادمة مشيدًا بالحوار الوطني الذي  شارك فيه الجميع  فى مشهد راق نتباهى به أمام العالم.

 

ووجه الشكر لوزير الشئون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد على دوره البناء فى التواصل بين الحكومة والبرلمان كما وجه الشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ وكافة أعضاء المجلس على جهودهم البارزة فى التشريع.

كما وجه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، الشكر للقوات المسلحة ركيزة الوطن وساعده فى البناء ودرعه فى مواجهة الأخطار.

كما وجه الشكر لرجال الشرطة البواسل عيون مصر الساهرة ولشهداء الوطن الأبرار الذى صنعوا بتضحياتهم الغالية الأمن والأمان.

 

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