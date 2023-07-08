محمد أبو العينين: مصر اليوم مختلفة عما كانت عليه منذ 10 سنوات

شارك النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، في احتفالية سفارة مصر في بروكسل؛ للاحتفال بذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو .

وأكد النائب محمد أبو العينين: "نحتفل بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، التي قادها الشعب المصري، مدعوما بقواته المسلحة، بقيادة الرئيس السيسي".

وقال محمد أبو العينين، في كلمته باحتفالية سفارة مصر ببروكسل بثورتي 30 يونيو و23 يوليو، والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "مصر اليوم مختلفة عما كانت عليه منذ 10 سنوات".

وأضاف محمد أبو العينين: "سيتم افتتاح أول متحف في العالم يعرض 100 ألف قطعة أثرية، وهو المتحف المصري الكبير، أمام الأهرامات".

وواصل محمد أبو العينين: "علينا أن نفكر في الطريقة التي نكمل بعضنا البعض؛ كي نبدأ في بناء وضع جديد، الجميع فيه رابح، بين جنوب أوروبا وشمال إفريقيا".