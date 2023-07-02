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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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يوم في حب مصر.. مكتب النائب أبو العينين ينظم احتفالية بمناسبة 30 يونيو

مكتب النائب أبو العينين
مكتب النائب أبو العينين ينظم احتفالية بمناسبة ثورة ٣٠ يونيو

بتوجيهات من النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب نظمت مكاتب  «أبو العينين» لخدمة المواطنين عددًا من الاحتفالات في ميادين «الجيزة والدقي والعجوزة»، وذلك احتفالا بالذكري العاشرة لثورة 30 يونيو العظيمة، والتي تتواكب مع احتفالات عيد الأضحي المبارك.

 

وشارك في الاحتفالات الآلاف من المواطنين، وعددًا من قيادات الأحزاب منها حزب مستقبل وطن، و الشعب الجمهوري، وحزب الأحرار.

ورفع المشاركون أعلام مصر على أنغام الأغاني الوطنية لثورة 30 يونيو التي خرج فيها الشعب المصري أكثر من 33 مليون مواطن ووضعوا نهاية لظلم جماعة الإخوان الإرهابية واستردوا هوية مصر .

 

وسادت حالة من الفرحة والسعادة بين الأعداد الكبيرة التي شاركت في الاحتفالات بالميادين الكبري بالجيزة، حيث هتفوا حبا لمصر على أنغام الأغاني الوطنية التي عرضتها الشاشات الكبري احتفالا بذكري ثورة الشعب المصري على الظلم والتطرف.

 

وقامت مكاتب النائب محمد أبوالعينين لخدمة المواطنين بتوزيع الهدايا على المشاركين في الاحتفالات وسط هتافات «تحيا مصر» . 

محمد أبو العينين مجلس النواب احتفالات عيد الأضحى المبارك مستقبل وطن 30 يونيو

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