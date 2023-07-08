أحمد موسى: أبو العينين تحدث مع مسؤولي البرلمان الأوروبي عما حدث في مصر وبالمستندات

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن سفارة مصر في بروكسل، نظمت احتفالية رائعة منذ أيام؛ للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، و23 يوليو.

وقال الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"،: "أبو العينين أجرى لقاءات مع مسؤولين مؤثرين في البرلمان الأوروبي، وتحدث عما حدث في مصر، بالأدلة، واصطحب معه مستندات؛ للرد على أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية عن مصر".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن: "أبو العينين أعطى مسؤولي البرلمان الأوروبي، ملفات كاملة عن حجم الإنجاز الذي حدث في مصر على مدار 9 سنوات".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "محمد أبو العينين تحدث في مختلف لقاءاته مع مسؤولي البرلمان الأوروبي، عن ثورة 30 يونيو، ورد على كل الشائعات التي وصلت إلى نواب البرلمان الأوروبي عما حدث في مصر".