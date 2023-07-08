658 ألف فدان.. أحمد موسى يزف بشرى سارة عن واحة سيوة|فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه تم إجراء دراسات على مساحة 658 ألف فدان لزراعتها في واحة سيوة وحتى الحدود الغربية، وأثبتت الدراسات صلاحية هذه المساحة من الأراضي للزراعة.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أثناء زيارتي لواحة سيوة رأينا حجم إنتاج كبيراً من التمور والزيتون في سيناء بفضل المشروعات التنموية التي تم تنفيذها".

وناشد الإعلامي أحمد موسى، شركات الهواتف المحمولة والاتصالات بمزيد من الاهتمام بواحة سيوة، قائلًا: "أهالي سيوة يشكون من ضعف الاتصالات والخدمات المقدمة لهم"، مضيفًا: "عيب كده مينفعش".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "لازم يكون هناك اهتمام كبير من شركات الاتصالات والهواتف المحمولة بواحة سيوة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "واحة سيوة تستحق المزيد من الاهتمام من الجميع، وواحة سيوة تعتبر مقصدًا سياحيًا كبيرًا".