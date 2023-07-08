أحمد موسى : أهالي سيوة يوجهون الشكر للرئيس السيسي لهذا السبب

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه قام بزيارة واحة سيوة يوم الأربعاء الماضي، مضيفا:" رأينا حجم الإنقاذ الذي حدث في سيوة ".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أول مرة أسافر سيوة، واللي مرحش سيوة أنصحه بزيارتها".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" المصارف كانت أزمة سيوة على مدار 35 سنة، والدولة المصرية تدخلت لحل هذه الازمة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" أنا محمل برسائل تقدير وشكر من أهالي سيوة للرئيس السيسي بسبب تنفيذ مشروعات تنموية في سيناء".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الري نفذوا فكرة عبقرية لإنقاذ واحة سيوة من الغرق"، مضيفا:" جلست مع شيوخ قبائل واحة سيوة ووجهوا الشكر للرئيس السيسي على مشروعات انقاذ سيوة من الغرق ".