لاعبتنا جامدين.. أحمد موسى يهنئ المنتخب بالتأهل لأولمبياد باريس.. فيديو

قدم الإعلامي أحمد موسى، التهنئة إلى المنتخب الأولمبي بعد التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 بعد الفوز على غينيا بهدف نظف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدور نصف النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

وتابع خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: «منتخبنا الأولمبي لكرة القدم تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024».

وأضاف الإعلامي أحمد موسى : «مبروك للاعبينا في منتخب الشباب لاعبتنا رجالة بجد ده جيل فيه لاعيبة جامدين جدا وحارس مرمى منتخب بجد والولاد دول تابعوهم .. مبروك لمنتخبنا للشباب يصعد لأولمبياد باريس».



