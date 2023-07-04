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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يشكر وزير الصحة بعد استجابته لطلب أهالي شطورة.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

وجه الإعلامي أحمد موسى الشكر إلى وزير الصحة، بعد استجابته وتكليفه وكيل وزارة الصحة بسوهاج بتكثيف الحملات الطبية لأهالي قرية شطورة ضمن مبادرة 100 يوم صحة.

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وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد إن مبادرة 100 يوم صحة خدمة إضافية بجانب المبادرات الرئيسية، مؤكدًا أن سيارات المبادرة ستكون موجودة في قرية شطورة غدا الأربعاء، لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

 

وجاءت استجابة وزير الصحة بعد مناشدة الإعلامي أحمد موسى، بتخصيص يوم لذهاب سيارات مبادرة 100 يوم صحة للذهاب لقرية شطورة بسوهاج، وتقديم الخدمات الطبية المخصصة في هذا المبادرة. 

 

أحمد موسى وزير الصحة الصحة مبادرة 1 اخبار التوك شو

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