أحمد موسى : رئيس الوزراء يزور سيوة بعد غدٍ

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي سيقوم بزيارة واحة سيوة بعد غد.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رئيس الوزراء سوف يتفقد المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في واحة سيوة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى واحة سيوة في غاية الأهمية وأهالي سيوة ينتظرونه".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" رئيس الوزراء سيكون متواجد بين أهالي سيوة لمتابعة حجم الإنجاز هناك ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" اثناء زيارتي لواحة سيوة رأينا حجم إنتاج كبير من التمور والزيتون في سيناء بفضل المشروعات التنموية التي تم تنفيذها ".

