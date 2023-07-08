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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى : رئيس الوزراء يزور سيوة بعد غدٍ

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن  رئيس الوزراء مصطفى مدبولي سيقوم بزيارة واحة سيوة بعد غد.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رئيس الوزراء سوف يتفقد المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في واحة سيوة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"   زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى واحة سيوة في غاية الأهمية  وأهالي سيوة ينتظرونه".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :"   رئيس الوزراء سيكون متواجد بين أهالي سيوة لمتابعة حجم الإنجاز هناك ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"   اثناء زيارتي لواحة سيوة رأينا حجم إنتاج كبير من التمور والزيتون في سيناء بفضل المشروعات التنموية التي تم تنفيذها ".
 

أحمد موسى موسى اخبار التوك شو سيوة واحة سيوة

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