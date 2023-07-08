أحمد موسى : كل بيت في سيوة زارع نخلة أو شجرة زيتون

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أهالي واحة سيوة وجهوا الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تنفيذ مشروعات تنموية في سيوة .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كل بيت في سيوة زارع نخلة أو شجرة زيتون".

وتابع "مشروعات الدولة التنموية في سيوة سمحت بتوفير مياه صالحة للزراعة وزيادة معدلات زراعة الزيتون والنخيل".

وأضاف "قبل تنفيذ المشروعات التنموية في سيوة كان هناك العديد من أشجار الزيتون المحروقة والنخيل المحروق".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" أثناء زيارتي لواحة سيوة رأينا حجم إنتاج كبير من التمور والزيتون في سيناء بفضل المشروعات التنموية التي تم تنفيذها ".

