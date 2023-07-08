إنقاذ سيوة من الغرق.. أحمد موسى: كنت سعيدًا بزيارة الواحة ورأينا حجم الإنجاز|فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه قام بزيارة واحة سيوة يوم الأربعاء الماضي، مضيفاً: "رأينا حجم الإنقاذ والإنجاز الذي حدث في سيوة".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "كنت سعيدًا بزيارة واحة سيوة ومعرفة مشاكل أهالي سيوة ونقل أصواتهم".



وتابع الإعلامي أحمد موسى: "بحيرة سيوة تعتبر أكبر بحيرة متواجدة في سيوة ومساحتها حوالي 200 فدان والمياه بها شديدة الملوحة".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "تم تنفيذ مشروع إنقاذ سيوة من الغرق ونقل مياه المصارف خارج واحة سيوة".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الكثير من الأراضي الزراعية والنخيل تأثرت بسبب المياه ذات الملوحة المرتفعة، والدولة تدخلت لإنقاذ سيوة بتنفيذ مشروعات تنموية وتنفيذ مشروعات صرف زراعي هناك".

