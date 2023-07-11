منخفض الهند.. الأرصاد تحذر: درجة الحرارة تصل لـ 39 في هذا الموعد

كشف محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقال محمود شاهين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"،: "منخفض الهند هو كتلة هوائية تؤثر علينا في فصل الصيف تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة".

وأضاف محمود شاهين: "خلال شهري يوليو وأغسطس نلاحظ تأثير امتداد منخفض الهند على كافة محافظات الجمهورية".

وأكمل محمود شاهين: "نشهد ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة اعتبارا من يوم الخميس المقبل ومستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل".

ولفت محمود شاهين: "درجات الحرارة تصل لـ 38 درجة على القاهرة ومع ارتفاع نسب الرطوبة نشعر وكأن درجات الحرارة 39 درجة".

وتابع محمود شاهين: "نسب الرطوبة في شهر يونيو كانت 60%، أما الآن تصل نسبة الرطوبة لـ 75 %".