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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس خلال الساعات المقبلة

السعودية
السعودية

حذر المركز السعودي للأرصاد، اليوم الثلاثاء، من هبوب رياح نشطة على محافظتي الطائف وميسان في المملكة العربية السعودية، تستمر حتى الساعة السابعة مساء.

كما حذر المركز السعودي للأرصاد، من رياح نشطة وأتربة وانخفاض مدى الرؤية اليوم الثلاثاء، على محافظات: الخرمة وتربة ورنية والمويه في المملكة العربية السعودية، وذلك حتى الساعة التاسعة مساء.

وأمس، ذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن العالم شهد للتو الأسبوع الأكثر سخونة على الإطلاق، مشيرة إلى أن هذا يأتي في أعقاب شهر يونيو الأكثر سخونة على الإطلاق مع درجات حرارة غير مسبوقة لسطح البحر، مع تسجيل انخفاض لمدى الجليد البحري في القطب الجنوبي.

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وحذرت المنظمة من أن درجات الحرارة التي تحطم الرقم القياسي على اليابسة وفي المحيط لها آثار مدمرة محتملة على النظم البيئية والبيئة، متوقعة أن يؤدي حدث "ظاهرة النينيو"، الذي هو الآن في المراحل الأولى من التطور إلى زيادة الحرارة بشكل أكبر على اليابسة وفي المحيطات، ويؤدي إلى درجات حرارة أكثر تطرفا وموجات حرارة بحرية.

المملكة العربية السعودية المملكة السعودية الطقس الأرصاد

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