الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل تعزيرا في مواطن اعتنق التفكير الإرهابي

أصدرت وزارة الداخلية السعودية ، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة بشأن تنفيذ حكم القتل بحق سعودي اعتنق الفكر التكفيري.

وذكرت الوزارة السعودية في بيان لها: أقدم صالح بن سعيد بن علي الكربي - سعودي الجنسية - على اعتناق المنهج التكفيري، وانتمائه لأحد التنظيمات الإرهابية، وتمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية، وتستره على ما علمه من تنفيذ العملية الإرهابية في منفذ الوديعة ومبنى المباحث العامة بشرورة وعلى المشاركين فيها قبل ارتكابها، وتستره على عدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، ومشاركته في الأعمال القتالية في اليمن، وتدربه على الأسلحة، وبإحالته إلى المحكمة المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وأضافت : وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / صالح بن سعيد الكربي، يوم الثلاثاء بتاريخ 23 / 12 / 1444هـ الموافق 11 / 7 / 2023م بمنطقة مكة المكرمة.

واتم البيان قائلا : تؤكد وزارة الداخلية حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.