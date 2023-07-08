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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال أسبوع.. الداخلية السعودية تعلن ضبط أكثر من 9 آلاف شخص

السعودية - علم
السعودية - علم

نجحت وزارة الداخلية السعودية من خلال الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في ضبط أكثر من 9 آلاف مخالف خلال أسبوع.

وذكرت الوزارة السعودية أنه تم ضبط 5168 مخالفًا لنظام الإقامة، و2864 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1273 مخالفًا لنظام العمل بجميع مناطق المملكة.

وأشارت الي أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 699 شخصًا، 31% منهم يمنيي الجنسية، و68% إثيوبيي الجنسية، و1% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 53 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ونوهت بأنه تم ضبط 11 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، لافتًة إلى أن إجمالي مَن يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 33.3 ألف وافد مخالف، منهم 27.6 ألف رجل، و5739 امرأة.

وأكدت أنه تمت إحالة 25.4 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 26.1 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 5062 مخالفًا.

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