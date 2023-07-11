اشربوا ميه كتير| "الأرصاد": طقس شديد الحرارة هذا اليوم.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار

نشر قسم التوك شو بـ موقع صدى البلد، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة منها: الذهب والدولار، والأرصاد، التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، اليوم الثلاثاء 11 -7- 2023.

آخر تحركات الذهب اليوم الثلاثاء 11- 7 - 2023

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 2480 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 2170 جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1860 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17360 جنيهًا.

سعر صرف الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء

11 - 7 - 2023

سعر الدولار اليوم



سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.89 جنيه للبيع،33.77 جنيه للشراء.



سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.53 جنيه للبيع، و39.40 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.69 جنيه للبيع، و100.34 جنيه للشراء.

الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة الخميس

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية، مضيفاً أن هناك ارتفاع كبير في نسب الرطوبة، وذلك بسبب التأثر بمنخفض الهند الموسمي المصاحب لكتل هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية.

الأرصاد: ستصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 37 درجة مئوية إعتباراً من يوم الخميس

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية على الفضائية المصرية، أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، عن القيم الحقيقية بحوالي 2_3 درجات، مؤكدةً أن هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة مستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، لافتة إلى أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع الجاري، وستكون الأجواء شديدة الحرارة، وستصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 37 درجة مئوية، وذلك اعتباراً من يوم الخميس المقبل، و حتى مطلع الأسبوع المقبل.

ارتدوا أغطية الرأس | الأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس



وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من التعرض لأشعة الشمس في وقت الظهيرة، حيث تسجل أعلى درجة حرارة خلال اليوم من الساعة 12 ظهراً وحتى 4 عصراً، مشددة على أهمية إرتداء غطاء للرأس خلال هذه الفترة، للحماية من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه يجب تناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، مشيرة إلى أن أعمال الصيد والملاحة البحرية سوف تعود إلى طبيعتها من اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 11_7_2023

القاهرة 35 -25

الإسكندرية 31 -24

الإسماعيلية 34 - 23

الغردقة 38 - 29

أسوان 41 - 29

سوهاج 38 -25

المنيا 37 -22