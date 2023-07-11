الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن حالة الطقس اليوم.. تفاصيل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استقرارا بالأحوال الجوية، ويستمر تأثرنا بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذى توجد معه كتل هوائية معظمها قادمة من البحر المتوسط، ومحملة بكميات كبيرة من بخار الماء، وتعمل على تزويد نسب الرطوبة فى الجو.

وأضافت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن درجات الحرارة فى تلك الأيام حول المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام، واليوم العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 34 و35 درجة مئوية خلال فترة النهار، ولكن نشعر بها أكثر مع وجود نسب الرطوبة إلى 37 إلى 38 درجة مئوية، والأجواء نهارا حارة رطبة على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري، شديدة الحرارة بالمناطق الجنوبية.

وأوضحت أن هناك زيادة فى فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، ما يساعد على إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى أنه مع دخول فترات الليل يحدث انخفاض درجات الحرارة، ونشعر به أكثر فى فترات الليل المتأخر والصباح الباكر.