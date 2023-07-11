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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد توضح تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

صدى البلد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على الأنحاء كافة.
وعن الظواهر الجوية توقعت هيئة الأرصاد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
وعن حالة البحر المتوسط توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 35 25
العاصمة الإدارية 35 24
6 أكتوبر 36 24
بنها 35 24
دمنهور 35 23
وادي النطرون 36 23
كفر الشيخ 34 24
المنصورة 35 25
الزقازيق 36 24
شبين الكوم 35 25
طنطا 34 24
دمياط 32 24
بورسعيد 33 24
الإسماعيلية 34 23
السويس 34 23
العريش 33 24
رفح 33 25
رأس سدر 38 24
نخل 36 20
كاترين 34 17
الطور 35 26
طابا 35 25
شرم الشيخ 38 28
الإسكندرية 31 24
العلمين الجديدة 30 23
مطروح 29 24
السلوم 30 22
سيوة 36 21
رأس غارب 39 28
الغردقة 38 29
سفاجا 39 30
مرسى علم 38 29

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