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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرز بـ 11 جنيه .. الشعبة توجه رسالة عاجلة للمواطنين

الأرز
الأرز

أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بتدوين الأسعار على الأرز سيكون مفيدا للمستهلك.

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تدوين الأسعار على الأرز .. الغرف التجارية تكشف السبب

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أحمد موسى يوجه رسالة بشأن إلزام شركات تعبئة الأرز بكتابة السعر

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الأرز المستورد سيكتب عليه بلد المنشأ وسعره، عند البيع والشراء.

ولفت إلي أن الأرز من أرخص أنواع السلع في الأسواق، وكشف أن هناك 9 آلاف جنيه انخفاض في سعر طن الأرز.

وأشار إلي أنه لابد من تدوين السعر على كيس الأرز بشكل واضح، وأن جهاز حماية المستهلك هو المسئول عن متابعة أسعار الأرز في الأسواق.

وكشف أن هناك أرز بـ 11 و 12 و 13، وهذا هو الشعير، وأن سعر الأرز الأبيض يبدأ من 16 و17 و18 و19 جنيه، وأن الأرز العريض يكون بـ 21 جنيه أو 22 جنيه، و السعر العادل لـ العريض لا يتعد الـ 23 جنيه.

 وأوضح أن قرار الوزير اليوم سينتج عنه انخفاض في الأسعار، وأنه لن يكون هناك تخزين لـ الأرز. 

وأشار إلي أنه لا توجد مشكلة في توفير الأرز، وعلى المواطنين عدم الاستماع لـ الشائعات، بشأن ارتفاع أسعار الأرز.

وأوضح أن هناك محاصيل أرز لا تجد من يشتريها، وأن مصر لا يوجد بها مشكلة، بالأرز، وأن الفترة الحالية هناك حصاد للأرز.

 

الأرز شعبة الأرز الصناعات وزير التموين التموين

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