الأرز بـ 11 جنيه .. الشعبة توجه رسالة عاجلة للمواطنين

أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بتدوين الأسعار على الأرز سيكون مفيدا للمستهلك.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الأرز المستورد سيكتب عليه بلد المنشأ وسعره، عند البيع والشراء.

ولفت إلي أن الأرز من أرخص أنواع السلع في الأسواق، وكشف أن هناك 9 آلاف جنيه انخفاض في سعر طن الأرز.

وأشار إلي أنه لابد من تدوين السعر على كيس الأرز بشكل واضح، وأن جهاز حماية المستهلك هو المسئول عن متابعة أسعار الأرز في الأسواق.

وكشف أن هناك أرز بـ 11 و 12 و 13، وهذا هو الشعير، وأن سعر الأرز الأبيض يبدأ من 16 و17 و18 و19 جنيه، وأن الأرز العريض يكون بـ 21 جنيه أو 22 جنيه، و السعر العادل لـ العريض لا يتعد الـ 23 جنيه.

وأوضح أن قرار الوزير اليوم سينتج عنه انخفاض في الأسعار، وأنه لن يكون هناك تخزين لـ الأرز.

وأشار إلي أنه لا توجد مشكلة في توفير الأرز، وعلى المواطنين عدم الاستماع لـ الشائعات، بشأن ارتفاع أسعار الأرز.

وأوضح أن هناك محاصيل أرز لا تجد من يشتريها، وأن مصر لا يوجد بها مشكلة، بالأرز، وأن الفترة الحالية هناك حصاد للأرز.