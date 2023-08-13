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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحول كبير.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، مشيرة إلى أن الأجواء في نهار اليوم الأحد ستكون حارة رطبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

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نشاط رياح وفرص أمطار|الأرصاد تكشف مفاجآت غير متوقعة عن طقس الأيام المقبلة

وأضافت "عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ودينا شرف: "في فترات الليل يحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ويكون ملحوظا بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، وبخاصة مع وجود نشاط نسبي للرياح".

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن النشاط النسبي للرياح يؤدي إلى عدم الإحساس بتأثير نسب الرطوبة في الجو، ويلطف الأجواء بشكل كبير، وبالتالي، فإننا نشعر بنسمات الهواء اللطيفة في فترات الليل وساعات المساء.

 

الأحوال الجوية

 

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، الى أنه من المتوقع أن يستمر التحسن في الأحوال الجوية حتى نهاية هذا الأسبوع على الأقل، ومن المتوقع أن يشهد اليوم فرصا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق جنوب سيناء، ولكنها لن تؤثر تماما على أعمال الأنشطة اليومية".

 

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