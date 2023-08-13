نشاط رياح وفرص أمطار|الأرصاد تكشف مفاجآت غير متوقعة عن طقس الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن قيم درجات الحرارة تشهد انخفاضًا، وذلك بسبب التأثر بكتل هوائية منخفضة في درجة حرارتها قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، بجانب امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على امتصاص درجات الحرارة وتوزيع الرطوبة على عمود الهواء ككل.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه يوجد نشاط في حركة الرياح، خصوصًا في ساعات الليل، والذي يعمل على تلطيف الأجواء وانخفاض درجات الحرارة، لافتة إلى أن هذه الأجواء متوقع استمرارها على مدار أيام هذا الأسبوع.



أهم الظواهر الجوية المؤثرة على البلاد

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن متوسط العظمى على القاهرة الكبرى الكبرى مابين الـ 33 والـ 34 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن سرعات الرياح على مسطح البحر المتوسط والبحر الأحمر بدأت في الهدوء، معقبة أنه بداية من اليوم البحران مؤهلان لجميع أعمال الصيد والتنزه.



ونوهت إلى أنه توجد اليوم فرص أمطار ضعيفة لـ أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء، ولكنها غير مؤثرة على الأعمال اليومية.