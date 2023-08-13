حتى نهاية الأسبوع.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين وتوقعات بهطول أمطار|فيديو

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الارصاد الجوية ، إن درجات الحرارة على مدار الأسبوع الجاري أقل من المعدلات الطبيعة لها في مثل هذا الوقت من العام ، موضحة أن السبب يرجع لتأثر البلاد بمنخفض جوي يساعد في توزيع نسب الرطوبة.

وتابعت الدكتورة منار غانم ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن المنخفض الجوي يساعد على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ، والتي تحجب جزء من اشعة الشمس ، مشيرة إلى ان مصادر الكتل الهوائية التي تتأثر بها البلاد قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط .

وأشارت " غانم " ، إلى أن درجة الحرارة على القاهرة الكبرى تسجل ٣٣ درجة مئوية ، وطقس اليوم حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى ، والوجه البحري ، والسواحل الشمالية للبلاد ، واجواء شديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد .

وأوضحت ، أن نشاط الرياح خلال فترات الليل يساعد على تحسن الأحوال الجوية مساء .

وأفادت " غانم " أن حالة التحسن في الأحوال الجوية مستمرة على مدار الأسبوع الجاري على الأقل ، لافتة إلى وجود توقعات بهطول أمطار خفيفة على جنوب سيناء.

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