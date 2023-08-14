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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بينها طب بيطري وتمريض.. توقعات الحد الأدنى لعلمي علوم المرحلة الثانية.. فيديو

التنسيق
التنسيق

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، إن المرحلة الثانية للتنسيق ستبدأ غدا.

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انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق لـ 350 ألف طالب

وأضاف الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "المرحلة الثانية هذا العام تعتبر أكبر مرحلة في تاريخ مكتب التنسيق حيث يصل عددها 350 ألف طالب وطالبة".

 

وأشار الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم،: "المجموع هو المحدد للمكان الذي سيلتحق به الطالب"، موضحا: "الحد الأدنى للمرحلة الثانية بالنسبة لشعبة علمي علوم 60.98% وبالنسبة للشعبة الأدبية 58.05%".

 

وأوضح الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم،: "إجمالي عدد الطلبة في شعبة علمي علوم 259 ألف بينما يصل عدد الشعبة الأدبية 60688 طالب وطالبة"، مشيرا: "الأماكن التي ستتبقى بالنسبة لشعبة علمي علوم ستكون محدودة في كليات الطب البيطري والتمريض وتتساوى كليات التجارة وخلافه".

 

وتابع الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم،: "الكثير من الكليات الأدبية يقبل طلاب شعبة علمي علوم أيضا بمجموع أقل".
 

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