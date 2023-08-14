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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق لـ 350 ألف طالب

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

أعلن الدكتور  أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 وحتى يوم السبت الموافق 19/8/2023 ولمدة خمسة أيام.

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ننشر الأماكن الخالية لطلاب علمي علوم ورياضة بكليات المرحلة الثانية

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وزير التعليم العالي يزف بشرى لطلاب علمي رياضة بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات

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ننشر نتيجة المرحلة الأولى لطلاب الأدبي .. الحدود الدنيا بالأرقام

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ننشر الحدود الدنيا لكليات علمي رياضة بنتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023

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بالأرقام.. ننشر الحدود الدنيا الرسمية لكليات علمي علوم بالمرحلة الأولى

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ايمن عاشور: 2703 طلاب لم يسجلوا بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

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آداب وتجارة ودار علوم وخدمة اجتماعية.. أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية أدبي

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%60.98 علمي و58.05% أدبي.. إعلان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2023

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انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات غدا .. عبر هذا الرابط

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ننشر موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية والحدود الدنيا لجميع الشعب

☆ وفيما يلي الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية:-

■ الحد اﻷدنى للشعبة العلمية: 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%.
● عدد الطلاب: 259445
■ الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%
● عدد الطلاب: 90688.
بينما إجمالي عدد الطلاب: 350133

 

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