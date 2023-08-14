انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق لـ 350 ألف طالب

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 وحتى يوم السبت الموافق 19/8/2023 ولمدة خمسة أيام.

☆ وفيما يلي الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية:-

■ الحد اﻷدنى للشعبة العلمية: 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%.

● عدد الطلاب: 259445

■ الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%

● عدد الطلاب: 90688.

بينما إجمالي عدد الطلاب: 350133