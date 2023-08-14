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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات غدا .. عبر هذا الرابط

صدى البلد

أعلن الدكتور أيمن عاشور انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات  لطلاب المرحلة الثانية يوم غد الثلاثاء 15 أغسطس.، بحد أدنى 60.98 % للضعبة العلمية 58.05% للادبي .

تنسيق المرحلة الأولى 

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 والاطلاع على نتيجة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى  عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

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احصل عليها الآن .. رابط نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023 
 

وذلك وفقا للحد الأدنى، لشعبة علمي علوم 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر والتي تشمل 22304 طلاب، بينما شعبة علمي رياضة 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، بإجمالي 15013 ، 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بإجمالي 74923 طالبا.

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متاحة الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط

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