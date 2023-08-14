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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

احصل عليها الآن .. رابط نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد قليل نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم الإثنين الموافق 14 أغسطس الجاري. 

ويعقد المؤتمر في حضور لفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

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ظهرت الآن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

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عاجل| بالأرقام.. الحدود الدنيا للكليات بمؤشرات تنسيق الجامعات قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى

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انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات والحدود الدنيا لها.. عبر هذا الرابط

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وزير التعليم العالي يعلن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. بعد قليل

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بخطوة واحدة .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط

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رابط الحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

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أحصل على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

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نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 برقم الجلوس .. عبر هذا الرابط

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اعرف نتيجتك في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 الآن.. عبر هذا الرابط

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الموقع متاح الآن.. رابط نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

 رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 والاطلاع على نتيجة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى  عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي:  أضغط هنا 

الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023 

وذلك وفقا للحد الأدنى، لشعبة علمي علوم 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر والتي تشمل 22304 طلاب، بينما شعبة علمي رياضة 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، بإجمالي 15013 ، 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بإجمالي 74923 طالبا.

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وزير التعليم العالي يعلن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. بعد قليل

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رابط الحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

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