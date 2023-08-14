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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 برقم الجلوس .. عبر هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عقد مؤتمر صحفي ظهر اليوم الإثنين، لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

 

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اللمسات الأخيرة قبل نتيجة تنسيق الجامعات 2023 .. ومفاجأة لطلاب المرحلة الثانية

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مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. 90.5% للطب.. والأسنان والصيدلة أقل من 90%

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رابط التسجيل بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 .. اطلع عليه

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بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 رياضة.. أماكن شاغرة للمرحلة الثانية بكليات القمة

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موعد نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

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إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

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تسريب نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. اِعرف حقيقة أم أكذوبة

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بشرى سارة.. انخفاض في مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023

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مفاجأة بالأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023


خطوات معرفة نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 :


- يقوم الطالب بالدخول مرة أخرى على الموقع.


- موقع تنسيق الجامعات www.Tansik.Egypt.gov.eg

.


- يقوم قادخال كلمة السر لمعرفة الكلية المرشح لها.

 

- طباعة بطاقة الترشيح، وذلك فى ضوء الحد الأدنى المعلن عنه .

 

المرحلة الأولى

الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023 
 

وذلك وفقا للحد الأدنى، لشعبة علمي علوم 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر والتي تشمل 22304 طلاب، بينما شعبة علمي رياضة 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، بإجمالي 15013 ، 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بإجمالي 74923 طالبا.

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اللمسات الأخيرة قبل نتيجة تنسيق الجامعات 2023 .. ومفاجأة لطلاب المرحلة الثانية

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مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. 90.5% للطب.. والأسنان والصيدلة أقل من 90%

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أماكن بالطب البيطري والتمريض.. مؤشرات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

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رابط التسجيل بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 .. اطلع عليه

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بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 رياضة.. أماكن شاغرة للمرحلة الثانية بكليات القمة

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موعد نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

txt

إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

txt

تسريب نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. اِعرف حقيقة أم أكذوبة

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بشرى سارة.. انخفاض في مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023

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مفاجأة بالأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد بتنسيق الجامعات 2023 والاطلاع على نتيجة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى  عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

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تسريب نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. اِعرف حقيقة أم أكذوبة

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