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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بشرى سارة.. انخفاض في مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يترقب طلاب الثانوية العامة 2023، انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية،  الذي سينطلق الفترة المقبلة وتعلن عن موعد انطلاقه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 
 

 

 

وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أنه سيتم تحديد موعد انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، من خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية والذي سيعقد بعد انتهاء المرحلة الأولى من التنسيق.

 

 

وبالرجوع للبيانات المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم، فإنها توضح زيادة نسبة نجاح الطلاب في شعبة علمي علوم عن العام الماضي، بعد أن كانت 74.47%، لتصبح 78.81% هذا العام.

 

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مفاجأة بالأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

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موعد فتح تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الجامعات 2023

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ارتفاع الحدود الدنيا لكلية من كليات القمة في مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 أدبي

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إطلاق أول ملتقى توظيف للجامعات التكنولوجية الشهر المقبل

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نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023.. ترقبوا عبر هذا الرابط

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رابط التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

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أقل من 90%.. مفاجأة في الحدود الدنيا للأسنان والصيدلة في تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم

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موعد نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

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إعلان الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023.. في هذا الموعد

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وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا حول اجتماع الدراسات العليا والبحوث

تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم 

بينما يقل عدد الحاصلين على 90% فأكثر هذا العام عن العام الماضي، ولكن ليس بنسبة كبيرة، حيث بلغ عدد الطلاب هذا العام 18319 طالبا، ومن ثم يمكن القول إن تنسيق كليات الطب وباقي كليات القطاع الطبي هذا العام لن يشهد تراجعا كبيرا، ولكن سيكون هناك انخفاض بسيط يصل إلى درجتين أو ثلاث درجات.

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موعد فتح تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الجامعات 2023

txt

ارتفاع الحدود الدنيا لكلية من كليات القمة في مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 أدبي

txt

إطلاق أول ملتقى توظيف للجامعات التكنولوجية الشهر المقبل

txt

نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023.. ترقبوا عبر هذا الرابط

txt

رابط التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

txt

أقل من 90%.. مفاجأة في الحدود الدنيا للأسنان والصيدلة في تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم

txt

موعد نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

txt

إعلان الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023.. في هذا الموعد

txt

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا حول اجتماع الدراسات العليا والبحوث

txt

ظهور نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023..الاثنين المقبل عبر هذا الرابط


مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 2023 

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 .. ولا يستثني من ذلك تنسيق الجامعات الأهلية،  حيث نه قد يكون هناك توجه أيضا لخفض تنسيق الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة 2023.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 .. وينشر لكم موقع “صدى البلد” الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى بالجامعات الحكومية وفقا لنتائج التنسيق العام الماضي كالآتي: في الشعبة العلمية لعام 2022 كلية الطب البشري 91.6%، وكلية طب الأسنان 91.34%،  وكلية العلاج الطبيعي  90.73%، وكلية  الصيدلة 90%.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 .. وبالتالي فمن المتوقع أن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم  بكليات الجامعات الحكومية من بينها الطب أن تصل إلى 90.5%، بينما الأسنان والصيدلة لن تتخطى الـ90%.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 .. وجاءت الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى بالجامعات الحكومية خلال تنسيق العام الماضي  كالآتي: 

في الشعبة العلمية لعام 2022 كلية الطب البشري 91.6%، وكلية طب الأسنان 91.34%،  وكلية العلاج الطبيعي  90.73%، وكلية  الصيدلة 90%.

 

 

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 .. وبالتالي فمن المتوقع أن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم  بكليات الجامعات الحكومية من بينها الطب أن تصل إلى 90.5%، بينما الأسنان والصيدلة لن تتخطى الـ90%.

txt

موعد فتح تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الجامعات 2023

txt

ارتفاع الحدود الدنيا لكلية من كليات القمة في مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 أدبي

txt

إطلاق أول ملتقى توظيف للجامعات التكنولوجية الشهر المقبل

txt

نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023.. ترقبوا عبر هذا الرابط

txt

رابط التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

txt

أقل من 90%.. مفاجأة في الحدود الدنيا للأسنان والصيدلة في تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم

txt

موعد نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

txt

إعلان الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023.. في هذا الموعد

txt

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا حول اجتماع الدراسات العليا والبحوث

txt

ظهور نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023..الاثنين المقبل عبر هذا الرابط

سجل الحد الأدنى للتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية بالعام الماضي:

 

- الطب 82% .
- الأسنان 80%.

- العلاج الطبيعي 78% .

- الصيدلة 74% .

- الطب البيطري 70%.

- الهندسة 68% .

- علوم الحاسب 62% .

- 55% لباقي الكليات.

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ارتفاع الحدود الدنيا لكلية من كليات القمة في مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 أدبي

إطلاق أول ملتقى توظيف للجامعات التكنولوجية الشهر المقبل

نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023.. ترقبوا عبر هذا الرابط

رابط التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

أقل من 90%.. مفاجأة في الحدود الدنيا للأسنان والصيدلة في تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم

موعد نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

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