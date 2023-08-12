بشرى سارة.. انخفاض في مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023

يترقب طلاب الثانوية العامة 2023، انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، الذي سينطلق الفترة المقبلة وتعلن عن موعد انطلاقه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أنه سيتم تحديد موعد انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، من خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية والذي سيعقد بعد انتهاء المرحلة الأولى من التنسيق.

وبالرجوع للبيانات المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم، فإنها توضح زيادة نسبة نجاح الطلاب في شعبة علمي علوم عن العام الماضي، بعد أن كانت 74.47%، لتصبح 78.81% هذا العام.

تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم

بينما يقل عدد الحاصلين على 90% فأكثر هذا العام عن العام الماضي، ولكن ليس بنسبة كبيرة، حيث بلغ عدد الطلاب هذا العام 18319 طالبا، ومن ثم يمكن القول إن تنسيق كليات الطب وباقي كليات القطاع الطبي هذا العام لن يشهد تراجعا كبيرا، ولكن سيكون هناك انخفاض بسيط يصل إلى درجتين أو ثلاث درجات.



مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 2023

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 .. ولا يستثني من ذلك تنسيق الجامعات الأهلية، حيث نه قد يكون هناك توجه أيضا لخفض تنسيق الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة 2023.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 .. وينشر لكم موقع “صدى البلد” الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى بالجامعات الحكومية وفقا لنتائج التنسيق العام الماضي كالآتي: في الشعبة العلمية لعام 2022 كلية الطب البشري 91.6%، وكلية طب الأسنان 91.34%، وكلية العلاج الطبيعي 90.73%، وكلية الصيدلة 90%.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 .. وبالتالي فمن المتوقع أن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم بكليات الجامعات الحكومية من بينها الطب أن تصل إلى 90.5%، بينما الأسنان والصيدلة لن تتخطى الـ90%.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 .. وجاءت الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى بالجامعات الحكومية خلال تنسيق العام الماضي كالآتي:

في الشعبة العلمية لعام 2022 كلية الطب البشري 91.6%، وكلية طب الأسنان 91.34%، وكلية العلاج الطبيعي 90.73%، وكلية الصيدلة 90%.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 .. وبالتالي فمن المتوقع أن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم بكليات الجامعات الحكومية من بينها الطب أن تصل إلى 90.5%، بينما الأسنان والصيدلة لن تتخطى الـ90%.

سجل الحد الأدنى للتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية بالعام الماضي:

- الطب 82% .

- الأسنان 80%.

- العلاج الطبيعي 78% .

- الصيدلة 74% .

- الطب البيطري 70%.

- الهندسة 68% .

- علوم الحاسب 62% .

- 55% لباقي الكليات.