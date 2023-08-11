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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الاستثمار في المحتوى الرقمي..

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا حول اجتماع الدراسات العليا والبحوث

اجتماع المجلس الأعلى
اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث.


 

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ظهور نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023..الاثنين المقبل عبر هذا الرابط

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عاجل| ننشر موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

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موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023.. ومفاجأة لهؤلاء الطلاب

 

ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الهامة، منها:
• تشكيل لجنة لإعداد مقترح متكامل عن قواعد التسجيل بمرحلة الدراسات العليا بالجامعات المصرية.
• تشكيل لجنة لدراسة تطوير منظومة قبول وتسجيل الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا بالجامعات المصرية .

واستعرض المجلس تقريرًا عن نموذج الأعمال المناسب للاستثمار في المحتوى الرقمي المتاح على منصة المجلات العلمية المحلية التي يستضيفها بنك المعرفة المصري.

 اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث
 اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث

أحيط المجلس علمًا بتقرير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، بشأن ما قامت به الجامعات من رفع الأبحاث الخاصة بالتحول للأخضر والتنمية المستدامة.

كما أوصى المجلس الجامعات بإعداد بيان عن المواد والمخلفات الخطرة التى يتم استخدامها فى الأبحاث العلمية والتحاليل فى المعامل، وذلك فى ضوء كتاب السيدة الدكتورة وزيرة البيئة، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

كما أحيط المجلس علمًا بما قامت به كل من جامعتى المنصورة والمنوفية بشأن النشر العلمي وتحفيز الباحثين فى قطاع العلوم الإنسانية والإجتماعية.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى التعليم العالي البحث العلمي المجلس الاعلى للجامعات رؤساء الجامعات

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