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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق الجامعات 2023 للمرحلة الأولى، يوم السبت أو الأحد المقبل كحد أقصى حيث إنه سيكون إعلان موعد انطلاق المرحلة الثانية مع نتيجة الأولى. 
 

 

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وأضاف المصدر لـ"صدى البلد" أن المفاجأة لطلاب تنسيق الجامعات بالمرحلة الثانية هي اتجاه المؤشرات في تنسيق الجامعات 2023 إلى وجود  أماكن شاغرة في عدد من كليات القمة بشعبتي علمي علوم وعلمي رياضة مثل الحاسبات والمعلومات والتمريض والطب البيطري والتربية والتربية النوعية.

 

وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 108 آلاف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg  للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

وأكد وزير التعليم العالي على جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.

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رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد بتنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

www tansik egypt gov eg التعليم العالي والبحث العلمي الحاسبات والمعلومات الجامعات التكنولوجية الجامعي الجديد تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

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