الجامعات التكنولوجية مسار تعليمي جديد ومتطور.. استعدادات لاستقبال طلاب الدبلومات والثانوية العامة.. وانطلاق تنسيقها في هذا الموعد

التعليم العالي:

الجامعات التكنولوجية تعد مسارا تعليميا جديدا ومتطورا

موعد انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2023





يترقب طلاب الدبلومات الفنية 2023 ، الإعلان عن أي تفاصيل وموعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، والذي لم يحدد موعد انطلاقه بقرار رسمي بعد.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم ومسئول مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق طلاب الدبلومات الفنية (الصناعية والزراعية والتجارية) سينطلق بعد انتهاء المرحلة الأولى والثانية من تنسيق طلاب الثانوية العامة 2023 ، وذلك لنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات.



وأضاف عطا، أنه لا تغيير قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الشهادات الثانوية الفنية هذا العام، حيث يتم تطبيق قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي 2022.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

من جانبه كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق الدبلومات الفنية 2023، سوف ينطلق عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ومن المرجح إطلاقه بعد إعلان نتيجة الدور الثاني من امتحانات الدبلومات الفنية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الطلاب الذين تم قبولهم من حملة الشهادات الفنية خلال العام الماضي ، في كليات الجامعات، والتي تقوم بقبول هؤلاء الطلاب بهذه الفئة هي نسبة 10% من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة.

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات التكنولوجية تعد توجها جديدا ومتطورا من مسارات التعليم العالي، لأنها تستهدف تأهيل الخريجين لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المُدربة جيدًا والمؤهلة لمواكبة التطورات الحديثة في المجال الصناعي.



وأضاف المُتحدث الرسمي أن الجامعات التكنولوجية أصبحت تنضم للتحالفات الإقليمية التي تتم بين المؤسسات التعليمية والصناعية والشركات داخل كل إقليم جغرافي، مؤكدًا أن الإقبال الكبير الذي تشهده الجامعات التكنولوجية يعكس الثقة التي أصبحت تتمتع بها هذه الجامعات، وثقة الطلاب وأولياء الأمور فيها؛ نظرًا لما تقدمه من برامج دراسية حديثة ومُتميزة والاهتمام بالتدريبات العملية؛ لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل.



ومن جانبه، قال الدكتور أحمد الصباغ، مستشار الوزير للتعليم الفنى والتكنولوجى، إن الجامعات التكنولوجية تم تزويدها بالمعامل وورش العمل التي تم تجهيزها بأحدث الوسائط التكنولوجية، والتي تعتمد على أحدث النظم العالمية مع استكمال الناقص منها؛ لتقديم تجربة تعليمية متميزة من خلال تدريب الطلاب عمليًا وتطبيقيًا؛ ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأضاف الصباغ أن الخطة المستقبلية للنهوض بالتعليم الفنى والتكنولوجي، تشمل: دمج وتطوير المعاهد الفنية الصناعية مع الجامعات التكنولوجية، وتطوير المناهج التعليمية بالمعاهد الفننية لتتوافق مع الجامعات التكنولوجية، وتشجيع الشراكات الأكاديمية سواء على المستوى المحلى أو الدولى مع الجامعات التكنولوجية، وتفعيل المزيد من آليات التعاون بين المؤسسات التعليمية والصناعية.

وقد أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية دور الجامعات التكنولوجية في تأهيل الخريجين؛ ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل؛ وذلك لدعم خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، وتغيير نظرة المجتمع نحو هذا المسار التعليمى الهام، مشيدًا ببروتوكولات التعاون التي تم توقيعها بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والتعليمية المختلفة؛ لتدريب الطلاب عمليًا وصقل خبراتهم وقدراتهم ليكونوا بمثابة إضافة قوية لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.



وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بمتابعة تطبيق الجامعات التكنولوجية لأحدث النُظم العالمية، وتجهيزها بأحدث المعامل والوسائط الرقمية والتقنية، وتقديم برامج دراسية تكنولوجية بينية مُتميزة، مشددا على أهمية تشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقات والمنافسات الرياضية والثقافية والفنية المختلفة التي تنفذها الجامعات، وذلك في إطار تقديم رسالتها التعليمية والعلمية والبحثية.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء 3 جامعات تكنولوجية (القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة بني سويف التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية)، ثم بدأت الدراسة في 7 جامعات تكنولوجية (جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة مصر التكنولوجية الدولية) خلال العام الجامعي 2022/2023.