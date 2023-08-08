"تطلع للمستقبل".. ورشة عمل للتعريف بأهمية التعليم بنظام "البوليتكنك"

نظمت اليوم جامعة “ السويدي للتكنولوجيا – بوليتكنك” أول جامعة في مصر بنظام "بوليتكنك"، والتي تمهد الطريق للتوظيف محليا ودولياً بعد حصولها على موافقة رئيس الجمهورية بالإنشاء وفقًا للقرار الجمهورى رقم 309 لسنة 2023 الصادر في الجريدة الرسمية يوم 2 أغسطس 2023؛ ورشة عمل بعنوان "تطلع للمستقبل".

وحضر عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين لمناقشة وطرح استفساراتهم عن الجامعة على كل من حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركات الداعمة للجامعة والدكتور أيمن بهاء، رئيس الجامعة، وذلك بمناسبة قرب بداية العام الأكاديمي الجديد 2023/2024 وفتح باب التقديم، وأيضاً للتعريف بنظام "البوليتكنك" ومدى أهميته وتأثيره على قطاعي التعليم والصناعة.

ويهدف تعليم البوليتكنك في جامعة السويدي للتكنولوجيا – بوليتكنك مصر إلى تدريب الكوادر الطلابية في الشركات الكبرى بداية من السويدي اليكتريك سواء داخل مصر أو خارجها، إلى جانب شركاء الصناعة وشبكات الصناعات المختلفة بجامعة أميتي، وهو الأمر الذي سيكون له مردوداً جيداً على الصناعة المصرية وتزويدها بتخصصات جديدة، لاسيما وأن النموذج تم تطبيقه في العديد من الدول الكبرى، وكان وجهة العديد من النوابغ في المجالات الصناعية في معظم دول العالم.

وجاء في الورشة أن الجامعة تطبِّق نظام "البوليتكنك" بالتعاون مع جامعة أميتي الهندية بدبي، والذي يعد من أهم النماذج التعليمية المرتبطة بسوق العمل واحتياجاته، وذلك لاعتماده بشكل كبير على الجانب العملي والذي يستحوذ على 60% من المقررات الدراسية.

وقالت حنان الريحاني المدير التنفيذي للمجموعة المسؤولة عن الجامعة : " جاهزون لاستقبال الطلاب بالمبنى الملحق التابع للحرم الجامعي بالمنطقة الصناعية باستعدادات خاصة، ونتطلع إلى تسهيل عملية انتقال الطلاب من المرحلة التعليمية إلى سوق العمل من خلال توفير الأدوات التعليمية العملية التي تساهم في تزويدهم بالمهارات اللازمة في حرمها الجامعي بطريق مصر الإسماعيلية، والذي تم تصميمه بطريقة متطورة ليضاهي كبرى الجامعات المتخصصة في الخارج وبطاقة استيعابية تصل إلى 15 ألف طالب".

حنان الريحاني المدير التنفيذي للمجموعة المسؤولة عن الجامعة

وأوضحت الريحاني أن الجامعة ملتزمة بتقديم العديد من المنح الدراسية لطلابها ومنها منحة التفوق الأكاديمي، ومنحة التفوق والتميز الرياضي، ومنحة التقديم المبكر، كذلك منحة لأبناء الشهداء، وأخرى للطلاب الذين يتقدمون للجامعة عبر شركائها.

وأكدت الريحاني أن الجامعة تسعى من خلال نموذج "البوليتكنك" الذي اعتمدته ليكون النظام التعليمي، بالتعاون الدولي الأكاديمي مع جامعة أميتي بدبي، إلى تحقيق هدف تنموي للدولة إلى جانب تلبية متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية على المستويات المحلية والدولية، مؤكدة أن الجامعة تتطلع إلى إمداد السوق المصري بالعمالة الماهرة القادرة على وضع الصناعة المصرية في مصاف كبرى الدول الصناعية.

بدوره قال الدكتور أيمن بهاء - رئيس الجامعة : أن تطبيق نموذج البوليتكنك في مصر يدعوا للتفاؤل لما له من أهمية في تحقيق أهدافها مصر الاستراتيجية وتلبية متطلباتها لتنفيذ رؤيتها لـ 2030، ولما سيكون لها من تأثيرات إيجابية على مستقبل طلابنا في المستقبل.

ولفت إلى أن الدراسة في الجامعة ستساهم بشكل كبير في بزوغ وظيفة "تكنولوجيا الهندسة" والتي تختلف في طبيعتها ومهاراتها عن وظيفة المهندس والتكونولوجي، وذلك لعدة أسباب أهمها أن "تكنولوجي الهندسى" يطبق المعرفة ويأتي بالحلول للمشكلات التقنية، عبر دراسة مقررات "تكنولوجيا الهندسة" التي تجمع بين مبادىء الهندسة والتكنولوجيا لتقديم الحلول المبتكرة، معتمدة على مجموعة واسعة من البرامج التدريبية المتخصصة في معظم المجالات، على أن يحصل الدارس في نهاية سنوات الدراسة الأربعة على بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة المعتمد (B.Tech).

الدكتور أيمن بهاء - رئيس الجامعة

وأوضح بهاء أن الجامعة ستقوم في البداية بتدريس 4 برامج مختلفة وهي (تكنولوجيا الشبكات والأمن السيبراني Network & Cybersecurity Technology ، تكنولوجيا علوم الحاسب الآلي Computer Science Technology ، تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية Electrical & Electronic Engineering Technology ، تكنولوجيا علوم البيانات Data Science Technology)، بالإضافة إلى تقديم 19 برنامج متخصص في نهاية المطاف، مؤكداً أن الجامعة تضع ضمن خطتها المستقبلية تطبيق برامج تدريبية أخرى تتعلق بتكنولوجيا النقل وتكنولوجيا كفاءة الطاقة. كما تشمل الخطة المستقبلية مجالات تكنولوجيا التصميم وغيرها من التقنيات في المجالات الطبية والزراعة والاقتصاد المعرفي بشكل عام.

ورشة العمل التي تنظمها الجامعة

وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة تكنولوجية خاصة باسم "جامعة السويدي للتكنولوجيا"، يكون مقرها بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، جنوب مدينة المعرفة.



ويأتي ذلك في إطار جهود رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، حيث نص مشروع القرار على ان تضم الجامعة 3 كليات، هي: التكنولوجيا الهندسية، وتكنولوجيا الفنون والتصميم، وتكنولوجيا الخدمات السياحية والضيافة.

ورشة العمل التي تنظمها الجامعة



وتعد الجامعة رائدة في التعليم العالي في مجال التكنولوجيا من خلال تلبية احتياجات التطور السريع فى التكنولوجيا، وهي أول جامعة بوليتكنيك والتى تقدم شهادة البكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة ( B.TECH) لمدة 4 سنوات بالاضافة الى شهادة اعتراف للبرنامج الدراسى من جامعة أميتي الدولية. - SUTبوليتكنك مصر – تهدف الى توفير تعلبم عالى متميز من خلال التركيز على البرامج المعتمدة ،المهارات التطبيقية ، الخبرة العملية والتدريب على الصناعة. تمهد SUT الطريق للطلاب للتوظيف محليا وعالميا من خلال اتصالاتها الصناعية حيث انها تساعدهم على اكتساب المهارات والخبرات العملية اللازمة.

تعاونت جامعة SUT - بوليتكنك مصر - مع جامعة أميتي فرع دبي ، واحدة من افضل الجامعات الخاصة متعددة التخصصات الرائدة في الهند حيث تقوم بتطبيق النموذج التعليمي الهندي الرائد في جميع أنحاء العالم والذي يعمل على تطوير التقنيات والمعايير المستخدمة في الاقتصاد الحديث اليوم.