تكريم علماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد.. وزير التعليم العالي: توفير التمويل لتحويل البحث العلمي لابتكارات ومنتجات

أيمن عاشور:

التعليم العالى أساس وقاطرة التنمية من أجل تحقيق احتياجات الدولة

هدفنا تحويل البحث العلمى لابتكارات وقادرون على توفير التمويل

دعم قضايا الغذاء والمناخ والتصنيع ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

نريد بحث علمي يتحول لمنتج وليس ليركن على الرف



عبير الشاطر: تنسيق بين التعليم العالي وفولبرايت لدعم العلماء المصريين بقائمة ستانفورد العالمية

هيئة الفوالبرايت: نمتلك 7000 خريج مصرى و60% من المتقدمين سيدات



انطلقت منذ قليل فعاليات احتفالية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة فولبرايت، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعات ، للاجتماع بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية..

وقالت الدكتورة عبير الشاطر مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون الفنية والمشرف علي بنك المعرفة المصري، أنه يوجد تنسيق كبير بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة فولبرايت من أجل دعم العلماء المصريين والمدرجين تحت قائمة ستانفورد العالمية.



وأضافت الشاطر ، أن فولبرايت تقدم اهتمام كبير لدعم العلماء ومن بينها التعاون من أجل تنظيم مؤتمر في البحث العلمي وهو : " مستقبل الإنتاج المعرفي في مصر" ، والذي يتم خلاله تحديد مسارات التمويل المقدمة من هيئة الفولبرايت .



واوضحت الشاطر، أن فكرة تنظيم مؤتمر التميز تعد تنفيذا للمبادئ التى هدفها تحقيق المرجعية الدولية للجامعات وهي بصدد الاشادة بتميز علماءنا فى المحافل المختلفة والمشاركة الفعالة لتحديد الابحاث العلمية ذات الأهمية فى الفترة الحالية تماشيات مع رؤية مصر 2030.

بينما قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المرحلة الأولى التي نجتمع بها مع العلماء المتميزين ونسعى لاستخدام البحث العلمى فى خدمة احتياجات الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه قد شهد أمس شهد توقيع إنشاء اول سيارة كهربائية فى مصر وستكون متاحة خلال 9 شهور بصناعة محلية.

وأضاف خلال المؤتمر أنه تطبيقًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى التى أطلقتها الوزارة فى 7 مارس، ومحور الابتكار لربطه بالاقتصاد المصرى وعملنا على تصنيف ستانفورد والريسفير وحصلت على 11 تخصص سنعمل عليهم مثل قضايا الغذاء والمناخ والتصنيع وكل الاحتياجات الاساسية للدولة.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الوزارة تهدف خلال عام القيام بتحقيق نهوض كبير فى البحث العلمى المصرى ، مشيرا إلى أنها لديها 500 عالم متميز فى التخصصات المختلفة وتعمل على دعم عمل مشروعات بحثية مشتركة خارج مصر، أو القيام بدعوة أى باحث متميز من العالم للمشاركة فى مشروع بحثى لدينا.



وأضاف عاشور خلال المؤتمر أن الهدف هو ربط البحث العلمى المصرى بالمستوى الدولى ، مشددا على اهمية قيام العلماء بتحويل البحث إلى ابتكارات تدعم وتخدم الاقتصاد المصرى حيث يمكن تمويل هذا المدخل من الوزارة .

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه يسعى للتحول من فكرة البحث العلمى للترقيات والنشر العلمى فقط، حيث أنه يريد التحول إلى البحث العلمى إلى منتج وابتكار يقوم بدعم الصناعة والاقتصاد الوطنى ويساعد على التصدير ، قائلا: “ يجب علينا تحقيق هذه الرؤية وليس ما نسعى له بحث علمى يتركن على الرف".



قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، أن الوزارة تعمل على خطة الوزارة نحو إنتاج المعرفة، لتحقيق رؤية الدولة 2030 فى كل المجالات.



وأشار عاشور إلى أن التعليم العالى أساس وقاطرة التنمية من أجل تحقيق احتياجات الدولة ، موضحا أن إطلاق مبادرة تكريم للعلماء المتميزين وهو تكريم ليس بشهادة ولا مقابل مادى ولكن حتى ينطلق العلماء اكثر بخطط تحتاجها الدولة مع أكبر الباحثين على مستوى العالم فى القضايا التى تخدم رؤية مصر 2030.

وقالت الدكتورة ماجى نصيف المدير التنفيذى لهيئة الفوالبرايت، أن الهيئة تتشرف بأن الدكتور أيمن عاشور أصبح رئيس لمجلس إدارتها منذ 4 سنوات ، مشيرة إلى أن وجود الوزير فى الوزارة والهيئة ، تمكن من تحقيق تناغم بين رؤية واستراتيجية الوزارة ورؤية الهيئة أيضا.



واشارت نصيف خلال المؤتمر إلى أن الهيئة تضم 8 أعضاء مجلس إدارة يمثلون السفارة الأمريكية وهيئة المعونة ووزارة التعليم العالى والتي تم إنشاؤها منذ 70 عاما بموجب برتوكول تعاون بين الخارجية المصرية والامريكي.

وكشفت ماجى مصيف ، المدير التنفيذى لهيئة الفوالبرايت، إن الهيئة لديها 7000 خريج مصرى وألف خريج أمريكى موضحة أن الهيئة لها مكتب لتدريب الباحثين ، متابعة تشرفت بالإشراف على الهيئةمنذ 2014.



وأضافت خلال المؤتمر: " كان لنا شرف بزيارة كل جامعة مصرية حكومية ونتيجة لذلك فإن 40% من المتقدمين بجانب 60% من المتقدمين من السيدات مشيرة إلى أنه من المقرر إطلاق برنامج قريبا لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة".

وأوضحت أن الهيئة تعمل على دعم منظومة البحث العلمى والإنتاج العلمى والبحث والابتكار ريادة الأعمال ، وخاصة وأنها اكبر هيئة بالشرق الأوسط وأفريقيا ونعمل على حيث تعمل على استقدام أساتذة أمريكيين فى مصر وأيضا ايفاد أساتذة مصريين لأمريكا لمساعدة الطلاب فى المعامل.

عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فاعلية بالتعاون مع هيئة فولبرايت، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعات، وذلك اليوم الثلاثاء ، للاجتماع بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية.

وأوضحت الوزارة أن الندوة العلمية التي تستهدف مضاعفة أعداد العلماء المصريين في قائمة ستانفورد مستقبلا، وتوسيع دائرة التعاون العلمي المحلي والدولي للعلماء المصريين، وتفعيل آليات تعاونهم مع مراكز الإنتاج والصناعة.