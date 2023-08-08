أيمن عاشور: حريصون على تحويل الأبحاث العلمية إلى منتج نافع للوطن

انطلقت منذ قليل فعاليات احتفالية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع هيئة فولبرايت، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعات ، للاجتماع بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يسعى للتحول من فكرة البحث العلمي للترقيات والنشر العلمي فقط، حيث أنه يريد التحول إلى البحث العلمي إلى منتج وابتكار يقوم بدعم الصناعة والاقتصاد الوطني ويساعد على التصدير ، قائلا: “ يجب علينا تحقيق هذه الرؤية وليس ما نسعى له بحث علمي يتركن على الرف".



وقال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على خطة الوزارة من أجل إنتاج المعرفة وليس ابحاث علمية فقط، متابعا: "، موجها كلمة للعلماء قائلا: " " إحنا بنشكركم علشان مجهودكم الفترة الماضية، وتكريمكم مش هيكون شهادة ولا فلوس لكن هيكون دعم وتمويل لتطوير مجالك البحثي".

وتعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فاعلية بالتعاون مع هيئة فولبرايت، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعات، وذلك اليوم الثلاثاء ، للاجتماع بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية.

وأوضحت الوزارة، أن الندوة العلمية التي تستهدف مضاعفة أعداد العلماء المصريين في قائمة ستانفورد مستقبلا، وتوسيع دائرة التعاون العلمي المحلي والدولي للعلماء المصريين، وتفعيل آليات تعاونهم مع مراكز الإنتاج والصناعة.