رئيس هيئة الفوالبرايت: نمتلك 7000 خريج مصري و60% من المتقدمين سيدات

قالت ماجى مصيف ، المدير التنفيذى لهيئة الفوالبرايت، إن الهيئة لديها 7000 خريج مصرى وألف خريج أمريكي موضحة أن الهيئة لها مكتب لتدريب الباحثين ، متابعة تشرفت بالإشراف على الهيئةمنذ 2014.

وأضافت ماجي مصيف، خلال المؤتمر: " كان لنا شرف بزيارة كل جامعة مصرية حكومية ونتيجة لذلك فإن 40% من المتقدمين بجانب 60% من المتقدمين من السيدات مشيرة إلى أنه من المقرر إطلاق برنامج قريبا لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة".

وأوضحت أن الهيئة تعمل على دعم منظومة البحث العلمى والانتاج العلمى والبحث والابتكاروريادة الأعمال ، وخاصة وأنها اكبر هيئة بالشرق الأوسط وأفريقيا ، ونعمل على حيث تعمل على استقدام أساتذة أمريكيين في مصر وأيضا أيفاد أساتذة مصريين لأمريكا لمساعدة الطلاب فى المعامل.



وتعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فاعلية بالتعاون مع هيئة فولبرايت، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعات، وذلك اليوم الثلاثاء ، للاجتماع بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية.

وأوضحت الوزارة ، أن الندوة العلمية التي تستهدف مضاعفة أعداد العلماء المصريين في قائمة ستانفورد مستقبلا، وتوسيع دائرة التعاون العلمي المحلي والدولي للعلماء المصريين، وتفعيل آليات تعاونهم مع مراكز الإنتاج والصناعة.