أيمن عاشور: هدفنا تحويل البحث العلمى لابتكارات وقادرون على توفير التمويل

انطلقت منذ قليل فعاليات احتفالية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة فولبرايت، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعات ، للاجتماع بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية.



قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الوزارة تهدف خلال عام القيام بتحقيق نهوض كبير فى البحث العلمى المصرى ، مشيرا إلى أنها لديها 500 عالم متميز فى التخصصات المختلفة وتعمل على دعم عمل مشروعات بحثية مشتركة خارج مصر، أو القيام بدعوة أى باحث متميز من العالم للمشاركة فى مشروع بحثى لدينا.



وأضاف عاشور خلال المؤتمر أن الهدف هو ربط البحث العلمى المصرى بالمستوى الدولى ، مشددا على اهمية قيام العلماء بتحويل البحث إلى ابتكارات تدعم وتخدم الاقتصاد المصرى حيث يمكن تمويل هذا المدخل من الوزارة .







وتعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فاعلية بالتعاون مع هيئة فولبرايت، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعات، وذلك اليوم الثلاثاء ، للاجتماع بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية.

واوضحت الوزارة أن الندوة العلمية التي تستهدف مضاعفة أعداد العلماء المصريين في قائمة ستانفورد مستقبلا، وتوسيع دائرة التعاون العلمي المحلي والدولي للعلماء المصريين، وتفعيل آليات تعاونهم مع مراكز الإنتاج والصناعة.