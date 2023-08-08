عبير الشاطر: تنسيق بين التعليم العالي وفولبرايت من أجل دعم العلماء المصريين

انطلقت منذ قليل فعاليات احتفالية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة فولبرايت، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعات ، للاجتماع بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية.

وقالت الدكتورة عبير الشاطر مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون الفنية والمشرف علي بنك المعرفة المصري، إنه يوجد تنسيق كبير بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة فولبرايت من أجل دعم العلماء المصريين والمدرجين تحت قائمة ستانفورد العالمية.



وأضافت الشاطر ، أن فولبرايت تقدم اهتمام كبير لدعم العلماء ومن بينها التعاون من أجل تنظيم مؤتمر في البحث العلمي وهو : " مستقبل الإنتاج المعرفي في مصر" ، والذي يتم خلاله تحديد مسارات التمويل المقدمة من هيئة الفولبرايت .

وأوضحت الشاطر، أن فكرة تنظيم مؤتمر التميز تعد تنفيذا للمبادئ التى هدفها تحقيق المرجعية الدولية للجامعات وهي بصدد الاشادة بتميز علماءنا فى المحافل المختلفة والمشاركة الفعالة لتحديد الابحاث العلمية ذات الأهمية فى الفترة الحالية تماشيات مع رؤية مصر 2030.

وتعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فعالية بالتعاون مع هيئة فولبرايت، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعات، وذلك اليوم الثلاثاء ، للاجتماع بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية.

وأوضحت الوزارة أن الندوة العلمية التي تستهدف مضاعفة أعداد العلماء المصريين في قائمة ستانفورد مستقبلا، وتوسيع دائرة التعاون العلمي المحلي والدولي للعلماء المصريين، وتفعيل آليات تعاونهم مع مراكز الإنتاج والصناعة.