مظاهرات فرنسا.. ماكرون يترأس اجتماعاً لمجلس الدفاع

يترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، اجتماعاً لمجلس الدفاع، حيث من المتوقع أن يُسفر عن اتخاذ "قرارات إضافية" تتعلق بالأمن، وذلك قبيل تنظيم مظاهرات جديدة يوم السبت 24 أكتوبر.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية ؛ فإن الرئيس يواجه انتقادات في أعقاب إعلان حظر التجول، وما شهدته عطلة نهاية الأسبوع من أعمال عنف، بالإضافة إلى قرار حظر أي مظاهرة لم تعلن عنها النقابات.

وفي الساعة الثالثة بعد الظهر، يستقبل ماكرون ممثلي منظمات طلاب المدارس الثانوية في قصر الإليزيه، وذلك قبل اللقاء المقرر عقده يوم الاثنين مع رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو.

و ذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان لها يوم الخميس أن "رئيس الدولة يرغب في الاستماع إلى مطالب ومخاوف ممثلي طلاب المدارس الثانوية".

و يُذكر أن هذه المنظمات لم تكن ضمن المدعوين للاجتماع الذي عُقد يوم الأربعاء بين الحكومة والنقابات.



وفي باريس، تقرر إعادة فرض حظر تجول ليلي يستمر حتى صباح يوم الاثنين في منطقتي "لي هال" وساحة الجمهورية.

وأعلنت مديرية شرطة باريس عن إعادة تطبيق حظر التجول الليلي في العاصمة -ويشمل البالغين والقاصرين- في نطاق "ساحة الجمهورية ومنطقة لي هال"، وذلك في الفترة ما بين الساعة الحادية عشرة مساءً والسادسة صباحاً.

كما أوضحت المديرية أن هذا الإجراء سيُجدد "يومياً" في الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر/، وسيظل سارياً حتى صباح يوم الاثنين.



أما فيما يتعلق بالمظاهرات، فقد سُمح بتنظيم مظاهرة في باريس يوم السبت، بينما مُنعت أخرى في ليون

كما وافقت مديرية شرطة باريس على مسار المظاهرة المقررة يوم السبت في باريس، والتي دعت إليها نقابة "الكونفدرالية العامة للشغل" (CGT)، وتمتد من ساحة الباستيل إلى ساحة الأمة (Nation).

في المقابل، صدر قرار بحظر المظاهرة التي دعت إليها مجموعة "IDF Interface" وعدد من أصحاب "السترات الصفراء"، والتي كان من المقرر أن تنطلق من ساحة الباستيل وصولاً إلى دار الأوبرا.