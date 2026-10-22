فرنسا: إغلاق اللوفر ومتاحف باريس تحسبا لتجدد الاحتجاجات السبت

أعلنت وزارة الثقافة الفرنسية، اليوم الخميس، إغلاق عدد من متاحف باريس، بما فيها متحف اللوفر، يوم السبت المقبل 24 أكتوبر، خشيةً من أعمال نهب جديدة على هامش جولة جديدة من الاحتجاجات.

وذكر بيان للوزارة أن متحف أورسيه، الذي يضم أعمالاً فنية من القرن التاسع عشر، من بينها أعمال الانطباعيين، ومتحف بيكاسو، من بين المتاحف الأخرى المتأثرة.

فرض حظر تجول وتشديد الإجراءات الأمنية

أعلنت فرنسا فرض حظر تجول جزئي في باريس ومدن أخرى يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن تحولت مظاهرات نهاية الأسبوع ضد ارتفاع الأسعار إلى بعض من أسوأ أعمال العنف في الشوارع خلال السنوات الأخيرة.

ولم يستبعد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو فرض حالة الطوارئ بعد أن قال وزير الداخلية إن الشرطة "فقدت السيطرة".

إغلاق اللوفر بسبب الاضطرابات

وشعر السياح في باريس بشدة الاضطراب يوم الاثنين عندما وجدوا متحف اللوفر مغلقا بسبب مجموعة صغيرة من الطلاب المحتجين، بينما حثت السفارة الأمريكية في باريس المواطنين الأمريكيين على تجنب المظاهرات.

وهددت الاضطرابات، التي اندلعت قبل ستة أشهر فقط من انتخاب فرنسا لخليفة للرئيس إيمانويل ماكرون، بالاستمرار، حيث دعا المنظمون إلى جولة جديدة من الاحتجاجات يوم السبت المقبل.