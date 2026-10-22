لصوص ينهبون متاجر آبل في فرنسا.. وأجهزة آيفون المسروقة تتحول إلى قطع غير قابلة للاستخدام

في مفاجأة غير متوقعة، اكتشف لصوص استهدفوا متاجر شركة «آبل» في فرنسا أن الأجهزة التي سرقوها خلال أعمال الشغب الأخيرة لا يمكن استخدامها بصورة طبيعية، بعدما بدأت في إصدار أصوات تحذيرية وعرض رسائل تؤكد ملكيتها للشركة وتحذر من استخدامها.

وذكر موقع «MacGeneration» الفرنسي المتخصص في التكنولوجيا، أن متجرًا لآبل في شارع بادير بمدينة ليل تعرّض للنهب، فيما لحقت أضرار بمتجر آخر في شارع سانت كاترين بمدينة بوردو، خلال موجة الاحتجاجات وأعمال الشغب التي شهدتها فرنسا السبت الماضي.

وأظهرت مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصًا يدخلون المتاجر ويخرجون منها حاملين منتجات، بينما لم تتضح بعد القيمة الإجمالية للخسائر أو العدد الدقيق للأجهزة المسروقة.

آلية أمان تحول دون استخدام الأجهزة المسروقة

وبحسب التقرير، بدأت بعض أجهزة آيفون المسروقة في إصدار تنبيهات صوتية مرتفعة، بالتزامن مع ظهور رسائل على شاشاتها توضح أنها مملوكة لشركة آبل وأن استخدامها محظور.

وأظهر مقطع فيديو متداول رسالة تطلب إعادة الجهاز إلى أحد متاجر آبل، موضحة أنه جرى تعطيله والإبلاغ عن فقدانه، وأن السلطات ستُخطر بالواقعة. ومع ذلك، أشار موقع «MacGeneration» إلى أنه لم يتمكن من التحقق بصورة مستقلة من صحة الفيديو، رغم ورود تقارير عن ظهور رسائل تحذيرية على الأجهزة المسروقة.

وتعتمد هذه الآلية على أنظمة الأمان المستخدمة في أجهزة العرض داخل متاجر آبل، والتي تتيح تعطيلها عند إخراجها من المتجر دون تصريح، ما يجعل الاستيلاء عليها غير كافٍ لاستخدامها كهواتف عادية.

مخاوف من بيع الأجهزة المسروقة عبر الإنترنت

ولا تقتصر تداعيات عمليات النهب على المتاجر المتضررة، إذ تتزايد المخاوف من تسرب الأجهزة المسروقة إلى سوق الهواتف المستعملة، وطرحها للبيع بأسعار منخفضة قد تجذب مشترين لا يعلمون بمصدرها.

وقد يواجه المشترون الذين يحصلون على هذه الأجهزة دون معرفة بأنها مسروقة مشكلة عدم القدرة على استخدامها، فضلًا عن احتمال رفض الشركة تقديم خدمات الدعم لها.

وفي أعقاب أعمال النهب، عقدت الحكومة الفرنسية اجتماعًا مع ممثلين عن منصات البيع الإلكتروني، من بينها «Vinted» و«eBay» و«Leboncoin»، لبحث سبل تشديد الرقابة على المنتجات المسروقة المعروضة للبيع عبر الإنترنت.