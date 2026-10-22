قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يطلب من ماسك رفع القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا لخدمة ستارلينك
القضاء الأمريكي يأمر ترامب بالخضوع للاستجواب في دعواه ضد BBC
وائل جمعة يحسم الجدل حول تجميد ياسر إبراهيم في الأهلي
تعويضات الشهداء والمصابين أمام تعديلات جديدة.. ماذا يتغير في القانون؟
زلزال بقوة 7 ريختر يضرب التبت الصينية ويودي بحياة 16 شخصا ويصيب 32
في الوقت القاتل.. ركلة جزاء تنقذ الحزم من الخسارة أمام الفيحاء في دوري روشن
بتاخدوا ملايين ومش مقدرين قيمة المكان اللي أنتوا فيه.. عدلي القيعي يفتح النار على لاعبي الأهلي
سعر عيار 14 في الصاغة الآن
رئيس الوزراء يوضح حقيقة التصريحات المتداولة والمنسوبة إليه بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية
عاوز يثير الجدل| أزهري يرد على سعد الدين الهلالي بشأن عورة المرأة أمام محارمها
التفاصيل الكاملة لضبط 521 قطعة أثرية متنوعة بحوزة شخصين في سمالوط بالمنيا .. صور
اعرف هاتقبض كام.. زيادة الحد الأدنى للمعاشات والقيمة الجديدة المستحقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لصوص ينهبون متاجر آبل في فرنسا.. وأجهزة آيفون المسروقة تتحول إلى قطع غير قابلة للاستخدام

الاحتجاجات في فرنسا
الاحتجاجات في فرنسا
فرناس حفظي

في مفاجأة غير متوقعة، اكتشف لصوص استهدفوا متاجر شركة «آبل» في فرنسا أن الأجهزة التي سرقوها خلال أعمال الشغب الأخيرة لا يمكن استخدامها بصورة طبيعية، بعدما بدأت في إصدار أصوات تحذيرية وعرض رسائل تؤكد ملكيتها للشركة وتحذر من استخدامها.

وذكر موقع «MacGeneration» الفرنسي المتخصص في التكنولوجيا، أن متجرًا لآبل في شارع بادير بمدينة ليل تعرّض للنهب، فيما لحقت أضرار بمتجر آخر في شارع سانت كاترين بمدينة بوردو، خلال موجة الاحتجاجات وأعمال الشغب التي شهدتها فرنسا السبت الماضي.

وأظهرت مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصًا يدخلون المتاجر ويخرجون منها حاملين منتجات، بينما لم تتضح بعد القيمة الإجمالية للخسائر أو العدد الدقيق للأجهزة المسروقة.

آلية أمان تحول دون استخدام الأجهزة المسروقة

وبحسب التقرير، بدأت بعض أجهزة آيفون المسروقة في إصدار تنبيهات صوتية مرتفعة، بالتزامن مع ظهور رسائل على شاشاتها توضح أنها مملوكة لشركة آبل وأن استخدامها محظور.

وأظهر مقطع فيديو متداول رسالة تطلب إعادة الجهاز إلى أحد متاجر آبل، موضحة أنه جرى تعطيله والإبلاغ عن فقدانه، وأن السلطات ستُخطر بالواقعة. ومع ذلك، أشار موقع «MacGeneration» إلى أنه لم يتمكن من التحقق بصورة مستقلة من صحة الفيديو، رغم ورود تقارير عن ظهور رسائل تحذيرية على الأجهزة المسروقة.

وتعتمد هذه الآلية على أنظمة الأمان المستخدمة في أجهزة العرض داخل متاجر آبل، والتي تتيح تعطيلها عند إخراجها من المتجر دون تصريح، ما يجعل الاستيلاء عليها غير كافٍ لاستخدامها كهواتف عادية.

مخاوف من بيع الأجهزة المسروقة عبر الإنترنت

ولا تقتصر تداعيات عمليات النهب على المتاجر المتضررة، إذ تتزايد المخاوف من تسرب الأجهزة المسروقة إلى سوق الهواتف المستعملة، وطرحها للبيع بأسعار منخفضة قد تجذب مشترين لا يعلمون بمصدرها.

وقد يواجه المشترون الذين يحصلون على هذه الأجهزة دون معرفة بأنها مسروقة مشكلة عدم القدرة على استخدامها، فضلًا عن احتمال رفض الشركة تقديم خدمات الدعم لها.

وفي أعقاب أعمال النهب، عقدت الحكومة الفرنسية اجتماعًا مع ممثلين عن منصات البيع الإلكتروني، من بينها «Vinted» و«eBay» و«Leboncoin»، لبحث سبل تشديد الرقابة على المنتجات المسروقة المعروضة للبيع عبر الإنترنت.

فرنسا شركة «آبل» أعمال الشغب متاجر آبل نهب متاجر آبل في فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتدى مصر

مدبولي يشرح بالتفصيل ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأخير امتحانات شهر نوفمبر في المدارس لـ2 ديسمبر ..ماذا قررت التعليم؟

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: فرنسا تسجل أول إصابة بشرية بفيروس شاموندا

زيادة الحد الادنى للمعاشات

زيادة المعاشات في مصر 2027.. موعد تطبيق الحد الأدنى الجديد والفئات المستفيدة

ارشيفي

الفصائل اليمنية تعلن استهداف مبنى وزارة الدفاع في العاصمة السعوديِة الرياض

والد إبراهيم فايق

أعز علي من نفسي.. إبراهيم فايق يعلن نقل والده إلى المستشفى

مودي شلاطة

تفوق على محمد هاني .. حكاية مودي شلاطة نجم القناة بعد تألقه أمام الأهلي

الدولار

سعر الدولار يقترب من 55 جنيها في البنوك اليوم الخميس

ترشيحاتنا

فيروس شاموندا

بعد تسجيل أول إصابة بشرية في فرنسا.. ما هو فيروس شاموندا وكيف ينتقل؟

التهاب الكبد الوبائي ب

دواء جديد لعلاج التهاب الكبد الوبائي «ب» يساعد على الشفاء.. تفاصيل

نوعيه

الكشف المبكر ينقذ الحياة.. جلسة توعية بصحة المرأة خلال أكتوبر الوردي

بالصور

ناهد السباعي بإطلالة أنيقة في جلسة تصوير بمهرجان الجونة

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

فيروس شاموندا في الأبقار.. أعراض خطيرة تهدد إنتاج الحليب والأجنة وطرق الوقاية

فيروس شاموندا
فيروس شاموندا
فيروس شاموندا

بالأسود والريش.. يسرا تخطف الأنظار تلفت الأنظار في جلسة تصوير خلال فاعليات الجونة

يسرا
يسرا
يسرا

طريقة تحضير بودنج قرع العسل.. حلوى سهلة وسريعة بمكونات بسيطة

طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل

فيديو

حودة بندق

هل هيلا.. حودة بندق يغني باللهجة البدوية من فيلم نصيب

المتهم

بيوصل رسائل لطليقته.. القبض على المتهم بالتعدي على نجلته بالضرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد