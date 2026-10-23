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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحضيرات أسبوع القاهرة للمياه: حجز 16 جناحا لشركات ومؤسسات مصرية ودولية

الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية
الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية
حنان توفيق

تُعقد النسخة التاسعة من "أسبوع القاهرة للمياه 2026" (Cairo Water Week 2026) في الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر 2026، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يحمل الحدث هذا العام شعار "المياه حافزاً للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام"، يشهد الأسبوع برنامجاً مكثفاً يضم 114 جلسة فنية وعلمية بمشاركة واسعة من منظمات دولية مثل "الفاو"، واليونسكو، والاتحاد الأوروبي،


 

 أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن «أسبوع القاهرة للمياه» يشهد مشاركة دولية وإقليمية واسعة، بحضور وزراء وممثلي منظمات ومؤسسات دولية، بما يعكس مكانته كمنصة مهمة للحوار والتعاون في قضايا المياه، مشيرًا إلى تنظيم جلسات رفيعة المستوى تناقش ملفات الأمن المائي، وبناء القدرات، وتعزيز الشراكات، إلى جانب التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.

تطوير المنصة الرقمية والارتقاء بالمخرجات العلمية

وأوضح وزير الري، أن توسع الشراكات الدولية والفعاليات المصاحبة يسهم في تعزيز مكانة الأسبوع إقليميًا ودوليًا، مع العمل على تطوير المنصة الرقمية، والارتقاء بالمخرجات العلمية، وزيادة مشاركة الشباب والباحثين والمبتكرين.

واستعرض الاجتماع موقف المشاركات الدولية، حيث تم تأكيد مشاركة 11 وزيرًا ومبعوثة خاصة، و4 نواب وزراء أو رؤساء وفود، إلى جانب عدد من رؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات البحثية والأكاديمية، مع استمرار التنسيق مع باقي الدول.


كما تنظم الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية جلسات حول الشراكات المائية الثنائية بدول حوض النيل، ودعم استراتيجية مرفق المياه الأفريقي 2026–2030، ورؤية وسياسة المياه الأفريقية 2063، فضلًا عن جلسة خاصة للمجلس العالمي للمياه في إطار التحضير للمنتدى العالمي للمياه الحادي عشر بالمملكة العربية السعودية.


 

وعلى صعيد المعرض المصاحب، تم الانتهاء من الترتيبات التنظيمية، مع حجز 16 جناحًا لشركات ومؤسسات مصرية ودولية عاملة في مجالات المياه والبنية التحتية والطاقة.


 

ومن المقرر أن يشهد الأسبوع تنظيم 114 جلسة فنية وعلمية بمشاركة منظمات دولية وإقليمية، من بينها منظمة الفاو، واليونسكو، والمعهد الدولي لإدارة المياه، والشبكة الإسلامية لتطوير وإدارة الموارد المائية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والمجلس العالمي للمياه، كما انضم الاتحاد الأوروبي ومنظمة الفاو كمنظمين مشاركين.

بناء القدرات في أفريقيا والمنطقة العربية

ويتضمن البرنامج عددًا من الجلسات رفيعة المستوى، من بينها جلسة تحضيرية أخيرة قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وجلسة حول المياه الخضراء، وأخرى حول بناء القدرات في أفريقيا والمنطقة العربية، إلى جانب الندوة الدولية السادسة حول أمن المياه بالتعاون مع وزارة الموارد المائية الصينية والمجلس العالمي للمياه.


 

وتتزامن مع فعاليات الأسبوع عدة أحداث إقليمية ودولية، أبرزها «المؤتمر العربي السابع للمياه» يومي 26 و27 أكتوبر 2026 تحت عنوان «المياه في المنطقة العربية: شراكات من أجل السلام والتنمية المستدامة»، إلى جانب اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه، بما يعزز التنسيق العربي في هذا الملف.

كما يُعقد «المعرض والمؤتمر الدولي للمياه ومياه الصرف الصحي والبنية التحتية والطاقة» خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2026، بعد دمجه ضمن فعاليات الأسبوع، بالإضافة إلى التعاون مع معرض «أكوا إنرجي» ومعرض «صحارى الدولي للزراعة»، حيث تُنظم جلسات ضمن فعاليات الأخير خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر 2026.

وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية حوض النيل المائية الثنائية استراتيجية مرفق المياه الأفريقي أحداث إقليمية

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