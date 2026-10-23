تخطى 55 جنيها في البنوك.. سعر الدولار اليوم الجمعة 23-10-2026

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026 أكثر من 55 جنيهًا للشراء والبيع في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وفقًا لآخر الأسعار الواردة، مع اختلاف مستويات الصرف من بنك إلى آخر.

وبلغ أعلى سعر لشراء الدولار 55.270 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما سجل أعلى سعر للبيع 55.380 جنيه في البنك المركزي المصري، بحسب البيانات المتاحة.

وتراوحت أسعار شراء الدولار في البنوك الواردة بين 55.220 و55.270 جنيه، فيما تراوحت أسعار البيع بين 55.320 و55.380 جنيه.

ما أعلى سعر للدولار اليوم في مصر؟

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بين البنوك الواردة في القائمة، عند 55.270 جنيه، بينما سجل البنك المركزي المصري أعلى سعر للبيع عند 55.380 جنيه.

ويعني سعر الشراء السعر الذي يدفعه البنك مقابل شراء الدولار من العميل، بينما يمثل سعر البيع السعر الذي يدفعه العميل للحصول على الدولار من البنك.

كم سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم؟

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 55.250 جنيه للشراء و55.350 جنيه للبيع، وفقًا للبيانات الواردة.

كم سعر الدولار في بنك مصر اليوم؟

سجل الدولار في بنك مصر 55.230 جنيه للشراء و55.330 جنيه للبيع، بحسب الأسعار المتاحة.

جاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفق البيانات المتاحة، على النحو التالي:

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل الدولار 55.270 جنيه للشراء و55.370 جنيه للبيع.

بنك HSBC: بلغ سعر الدولار 55.258 جنيه للشراء و55.363 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: سجل 55.250 جنيه للشراء و55.350 جنيه للبيع.

بنك QNB الأهلي: بلغ 55.250 جنيه للشراء و55.350 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: سجل 55.250 جنيه للشراء و55.350 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: بلغ 55.250 جنيه للشراء و55.350 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: سجل 55.250 جنيه للشراء و55.350 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK: بلغ 55.250 جنيه للشراء و55.350 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: سجل 55.250 جنيه للشراء و55.350 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: بلغ 55.250 جنيه للشراء و55.350 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: سجل 55.250 جنيه للشراء و55.350 جنيه للبيع.

بنك البركة: بلغ 55.250 جنيه للشراء و55.350 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: سجل 55.250 جنيه للشراء و55.350 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري: بلغ سعر الدولار 55.240 جنيه للشراء و55.380 جنيه للبيع.

بنك مصر: سجل 55.230 جنيه للشراء و55.330 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: بلغ 55.230 جنيه للشراء و55.330 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: سجل 55.220 جنيه للشراء و55.320 جنيه للبيع.

لماذا تختلف أسعار الدولار بين البنوك؟

تختلف أسعار شراء وبيع الدولار من بنك إلى آخر وفقًا لسياسات التسعير والتحديثات التي تعتمدها البنوك، لذلك يُنصح بمراجعة السعر المعلن لدى البنك قبل إجراء عملية تغيير العملة.

هل سعر الدولار موحد في جميع البنوك؟

لا، قد تختلف أسعار شراء الدولار وبيعه بين البنوك، كما قد تتغير الأسعار خلال اليوم وفقًا للتحديثات المصرفية. لذلك فإن الأسعار المذكورة تعبر عن البيانات المتاحة وقت رصدها، ولا تعني بالضرورة استمرارها دون تغيير.

خلاصة سعر الدولار اليوم

تجاوز سعر الدولار مستوى 55 جنيهًا في البنوك الواردة بالبيانات، وتصدر مصرف أبوظبي الإسلامي أسعار الشراء عند 55.270 جنيه، بينما سجل البنك المركزي المصري أعلى سعر للبيع عند 55.380 جنيه. وجاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك الكبرى، من بينها الأهلي المصري وقناة السويس والتجاري الدولي، عند 55.250 جنيه للشراء و55.350 جنيه للبيع.