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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إدماج احتياجات المرأة في القطاعات الصحية والقانونية في ورشة عمل بالتعليم العالي

ورشة عمل بعنوان إدماج
ورشة عمل بعنوان "إدماج احتياجات المرأة في القطاعات الصحية وا

نظمت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للمرأة، وبرنامج "أسرة" الذي تنفذه هيئة باث فيندر بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، ورشة عمل بعنوان "إدماج احتياجات المرأة في القطاعات الصحية والقانونية ومناهضة العنف ضد المرأة"، بحضور أحمد الشيخ الوكيل الدائم للوزارة والمشرف على لجنة تكافؤ الفرص، وهالة الأمين رئيس لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تناولت الورشة عدة موضوعات، منها: أنماط وأشكال العنف ضد المرأة، وقواعد وأخلاقيات تنظيم الأسرة، ودور المجالس القومية ومؤسسات الدولة في تقديم الدعم للمرأة المعنفة، وجرائم التحرش والتنمر والقواعد القانونية المنظمة لها وجرائم تقنية المعلومات والابتزاز الإلكتروني ضد المرأة، والمساواة في الأدوار الاجتماعية بين الجنسين، وظاهرة العنف ضد المرأة وتأثيراته السلبية على تنمية المجتمع، والعادات والتقاليد المغلوطة في ظل تغير القيم الاجتماعية وتأثيرها على العنف ضد المرأة والفتاة داخل وخارج الأسرة، ودور عيادات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية، والصحة الإنجابية للفتيات والسيدات. 

وخلال فعاليات الورشة، تم إجراء عدد من الأنشطة التدريبية للمشاركين، كما دارت مناقشات مفتوحة حول محاور ورشة العمل، منها مناقشة بعض الإجراءات القانونية الصحيحة للتعامل مع المشكلات التي تواجه المرأة، ومناقشة أهم أشكال العنف السائدة نحو المرأة في المجتمع الخارجي وآثارها المدمرة مثل ختان الإناث وزواج القاصرات.

وأشار أحمد الشيخ الوكيل الدائم للوزارة والمشرف على لجنة تكافؤ الفرص إلى أن اللجنة حققت العديد من الإنجازات بالتنسيق مع الجهات المعنية كالمجلس القومى للمرأة، ووزارة الصحة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID فى عدة مجالات، ومنها: تنظيم ورش العمل لمناهضة العنف ضد المرأة، وتنظيم تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" فى الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة، وغيرها من المبادرات والفعاليات التي تستهدف زيادة وعى العاملين بالوزارة تجاه القضايا المختلفة.

من جانبها، أشارت هالة الأمين رئيس لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة إلى أنه تم إنشاء وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة ودعم ذوى الإعاقة بكل من الكليات التكنولوجية والمعاهد التابعة لها، وكذا الجامعات التكنولوجية؛ لتفعيل إستراتيجية تمكين المرأة 2030 ، والإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان بها.

وأشاد المشاركون بالورشة بالموضوعات المطروحة، مؤكدين ضرورة الاهتمام بالمرأة خاصة فى المحافظات الإقليمية، فضلاً عن تسليط الضوء على النماذج الناجحة من النساء فى مختلف المجالات، وكذا الاهتمام بالبرامج التدريبية التي تهدف لمناهضة العنف ضد المرأة، وصقل مهارات التواصل لديها، وفي ختام الفعاليات، تم تسليم المشاركين والمشاركات شهادات المشاركة في فعاليات الورشة.

الإدارية الجديدة التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العنف ضد المرأة المستشفيات الجامعية الوكالة الأمريكية للتنمية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولي الوزارة بالعاصمة الإدارية

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