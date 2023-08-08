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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أيمن عاشور : التعليم العالى أساس وقاطرة التنمية من أجل تحقيق احتياجات الدولة

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

انطلقت منذ قليل فعاليات احتفالية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة فولبرايت، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعات ، للاجتماع بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية.


قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، أن الوزارة تعمل على خطة الوزارة نحو إنتاج المعرفة، لتحقيق رؤية الدولة 2030 فى كل المجالات.


وأشار عاشور إلى أن التعليم العالى أساس وقاطرة التنمية من أجل تحقيق احتياجات الدولة ، موضحا أن إطلاق مبادرة تكريم للعلماء المتميزين وهو تكريم ليس بشهادة ولا مقابل مادى ولكن حتى ينطلق العلماء اكثر بخطط تحتاجها الدولة مع أكبر الباحثين على مستوى العالم فى القضايا التى تخدم رؤية مصر 2030.

 


وتعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فاعلية بالتعاون مع هيئة فولبرايت، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعات، وذلك اليوم الثلاثاء ، للاجتماع بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية.

 

واوضحت الوزارة أن الندوة العلمية التي تستهدف مضاعفة أعداد العلماء المصريين في قائمة ستانفورد مستقبلا،  وتوسيع دائرة التعاون العلمي المحلي والدولي للعلماء المصريين، وتفعيل آليات تعاونهم مع مراكز الإنتاج والصناعة.

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