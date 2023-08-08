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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أيمن عاشور: تكريم العلماء مش بالفلوس.. إنما بدعم وتطوير مجالات البحث العلمي

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

انطلقت منذ قليل فعاليات احتفالية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة فولبرايت، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعات، للاجتماع بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية.

 

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على خطة الوزارة من أجل إنتاج المعرفة وليس ابحاث علمية فقط، موجها كلمة للعلماء قائلا:  " إحنا بنشكركم علشان مجهودكم الفترة الماضية، وتكريمكم مش هيكون شهادة ولا فلوس لكن هيكون دعم وتمويل لتطوير مجالك البحثي".

 

وأوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الوزارة تهدف خلال عام القيام بتحقيق نهوض كبير فى البحث العلمى المصرى ، مشيرا إلى أنها لديها  500 عالم متميز فى التخصصات المختلفة وتعمل على دعم عمل مشروعات بحثية مشتركة خارج مصر، أو القيام  بدعوة أى باحث متميز من العالم للمشاركة فى مشروع بحثى لدينا.


وأضاف عاشور خلال المؤتمر أن الهدف هو ربط البحث العلمى المصرى بالمستوى الدولى ، مشددا على أهمية قيام العلماء بتحويل البحث إلى ابتكارات  تدعم وتخدم الاقتصاد المصرى حيث يمكن تمويل هذا المدخل من الوزارة. 


تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فاعلية بالتعاون مع هيئة فولبرايت، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعات، وذلك اليوم الثلاثاء ، للاجتماع بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية.

 

وأوضحت الوزارة أن الندوة العلمية التي تستهدف مضاعفة أعداد العلماء المصريين في قائمة ستانفورد مستقبلا،  وتوسيع دائرة التعاون العلمي المحلي والدولي للعلماء المصريين، وتفعيل آليات تعاونهم مع مراكز الإنتاج والصناعة.

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